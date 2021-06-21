В 2021 году 22 июня отмечают несколько праздников, среди которых важные церковные даты и именины. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 22 июня.
22 июня — какой сегодня праздник
День Кирилла Александрийского празднуют 22 июня. Кирилл был богословом и писателем, который активно занимался толкованием Священного писания и обращал людей к вере.
Он долго и настойчиво боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе. В течение 32 лет руководил церковью и умер своей смертью в 444 году, оставив после себя большое количество работ.
Именины 22 июня
Именины празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.
С давних времен существует поверье, что на Кирилла начиналась настоящая летняя жара. А еще говорят, что именно 22 июня солнце отдает земле всю свою силу.
Приметы на 22 июня
- Активность бобров предвещает дождь;
- Обильные дожди к хорошему урожаю грибов;
- Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни;
- Собака мало ест или ест траву и плохо спит — к дождю;
- Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде;
- Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.
Что нельзя делать 22 июня
- злословить и ссориться с родными;
- заниматься физическим трудом.
Выходные в июне
В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Согласно с календарем на 2021 год, четыре субботы и четыре воскресенья будут нерабочими.
В первом месяце весны предусмотрено два государственных праздника, поэтому нерабочими днями также будут два понедельника — 21 и 28 июня.
28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.