В 2021 году 22 июня отмечают несколько праздников, среди которых важные церковные даты и именины. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 22 июня.

22 июня — какой сегодня праздник

День Кирилла Александрийского празднуют 22 июня. Кирилл был богословом и писателем, который активно занимался толкованием Священного писания и обращал людей к вере.

Он долго и настойчиво боролся с еретиками и проявлениями язычества в обществе. В течение 32 лет руководил церковью и умер своей смертью в 444 году, оставив после себя большое количество работ.

Именины 22 июня

Именины празднуют Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна.

С давних времен существует поверье, что на Кирилла начиналась настоящая летняя жара. А еще говорят, что именно 22 июня солнце отдает земле всю свою силу.

Приметы на 22 июня

Активность бобров предвещает дождь;

Обильные дожди к хорошему урожаю грибов;

Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни;

Собака мало ест или ест траву и плохо спит — к дождю;

Туман утром стелется по воде — к солнечной погоде;

Гроза в этот день обещает плохой сбор сена.

Что нельзя делать 22 июня

злословить и ссориться с родными;

заниматься физическим трудом.

Выходные в июне

В июне 2021 года будет 10 официальных выходных дней. Согласно с календарем на 2021 год, четыре субботы и четыре воскресенья будут нерабочими.

В первом месяце весны предусмотрено два государственных праздника, поэтому нерабочими днями также будут два понедельника — 21 и 28 июня.

28 июня отмечается День Конституции Украины, который приходится на воскресенье, поэтому на следующий день украинцы также будут отдыхать.