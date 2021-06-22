На сегодня, 22 июня, в соседней с Украиной Польше подтверждено 90 случаев заражения Covid-разновидностью Delta. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

По словам пресс-секретаря, это незначительная передача, и в настоящее время ситуация — под контролем.

— Но это не значит, что вирус не может развиваться, — заявил Войцех Андрусевич.

Он напомнил, что первый подтвержденный случай заражения Covid-разновидностью Delta в Польше был около полутора месяцев назад.

Войцех Андрусевич также отметил, что ситуация с передвижением граждан страны, растущая в связи с праздниками, находится под наблюдением. В настоящее время увеличение числа Covid-инфекций, в том числе и заражений Covid-разновидностью Delta, не фиксируется. Наоборот, данный показатель идет на спад.

Мутации, по словам пресс-секретаря, самая большая угроза для Польши. Именно поэтому соответствующими службами делается упор на секвенирование генома вируса и оперативную работу санитарно-эпидемиологических станций.

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Источник: Оnet