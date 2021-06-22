Где купаться в Киеве – лучшие пляжи 2021

В столицу пришло лето. И пока погода стабилизируется, есть время определиться, где можно купаться в Киеве в 2021 году.

Сейчас для желающих отдохнуть на выбор есть с десяток пляжей. Именно поэтому Факты ICTV подготовили перечень пляжей Киева 2021.

Пляжи Киева 2021

Для купания специалисты рекомендуют такие пляжи:

Черторой – р. Днепр, возле парка Муромец;

Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (восьмая линия);

Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостная Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;

Радуга – Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина – залив р. Десенка, ул. Оноре де Бальзака.

Детский

Площадь пляжа – 2 га, или 20 тыс. м². В жаркие дни, особенно праздничные и выходные, на Детском очень многолюдно, зато пляж считается самым ухоженным и удобным в плане инфраструктуры. Рядом – спасательно-водолазная станция, пункты проката топчанов и зонтиков, туалет, и конечно, переодевалки.

Адрес: станция метро Гидропарк, Венецианский остров (с левой стороны, перед мостом).

Венеция

По размеру он в 4,5 раза превосходит Детский. Но и отдыхающих здесь больше – в выходной день в среднем приходит около 15 тыс. человек.

Отсюда видны берег Венецианского острова, Русановский канал и массив Никольская Слободка. На пляже регулярно убирают, песок чистый. Рядом – кафе, где продаются холодные напитки, мороженое, чипсы. Есть площадки для игры в футбол и баскетбол.

Адрес: станция метро Гидропарк, Долобецкий остров.

Молодежный

Тоже находится на Долобецком острове. Пересекаете Венецианский мост — и еще 300 м по прямой. Пляж будет слева. Его площадь – 7,35 га. Рядом есть кафе, туалеты, прокат шезлонгов.

Там открывается прекрасный вид на Труханов остров.

Адрес: станция метро Гидропарк, Долобецкий остров.

Золотой

Хорошее место для уединения. Просторы пляжа – 9,5 га. Говорят, что этот пляж подходит для спокойного отдыха, ведь там не так много людей.

Туалет и кабинки для переодевания имеются.

Адрес: станция метро Гидропарк, южная часть Венецианского острова. Пляж находится ближе к мосту Патона, до него нужно идти 1,5 км по широкой плиточной дороге вдоль берега.

Центральный

Пляж удобно располагается в одной из самых живописных частей Труханового острова. Здесь же находится самая главная достопримечательность острова – парашютная вышка. Посетить пляж могут все желающие совершенно бесплатно.

Представлена развитая инфраструктура – кабинки для переодевания, обширная территория, множество кафе, есть мусорные урны.

Адрес: станция метро Почтовая площадь, перейти через Пешеходный мост.

Радуга

Пляж располагается в Днепровском районе на улице Радужной, на озере Радунка (Радужное озеро, Радуга). В воде много водорослей, что в последнее время немного загрязняет водоем.

Лежаки на этом пляже отсутствуют, зато возможен прокат катамаранов, есть кабинки для переодевания. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 4 тыс. человек. Площадь пляжа – 2,02 га.

Адрес: Днепровский район, ул. Марко Черемшины.

Пуща-Водица

Пляж расположен на пруду Горащиха, в который впадает малая река Горенка (Котурка). Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 3 тыс. человек.

Пляж Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг (2017 и 2018 года) как пляж, который соответствует международным критериям и стандартам.

Стоит отметить, что эту награду получают пляжи разных стран, которые отвечают обширному перечню строгих требований, касающихся экологического образования и информации, качества воды, экологического менеджмента, безопасности и услуг. Площадь пляжа – 6,69 га.

Адрес: Оболонский район, Пуще-Водица, находится рядом с Т-образным перекрестком седьмой линии и ул. Федора Максименко.

Тельбин

Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 6 тыс. человек. Площадь пляжа – 3,97 га. Там работает светомузыкальный фонтан, который делает это место еще более прекрасным.

Адрес: Днепровский район, озеро Тельбин, возле проспекта Павла Тычины.

Вербный

Пляж находится на берегу озера Вербное, водоем довольно глубокий, в некоторых местах до 22 м. Вокруг красивая природа, много лиственных деревьев. В самом озере вода довольно чистая, поскольку основным источником водоснабжения служат шесть подземных источников.

Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 7 тыс. человек. Площадь пляжа – 13 га.

Адрес: Оболонский район, ул. Приозерная.

Черторой

На востоке пляж омывается водами пролива Черторой (Десенка). Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 5 тыс. человек. Площадь пляжа – 5 га.

На пляже много раздевалок, работают медпункт, спасательный пункт и туалет, оборудованы фонтанчики с питьевой водой.

Адрес: Деснянский район, остров Муромец (рядом парк Дружбы народов).

Предмостная Слободка

Пляж находится прямо напротив Киево-Печерской лавры – оттуда открывается невероятно красивый вид. Также хорошо видно мост Метро и правобережные склоны Днепра. Ежедневно во время летнего оздоровительного сезона пляж посещает около 3 тыс. человек. Площадь пляжа – 9,5 га.

Здесь есть уютные кабинки для переодевания, урны и туалет. Из достоинств – бесплатные лежаки, а также возможность взять лодку напрокат. Неподалеку от парка располагаются все главные заведения Гидропарка и множество кафе с хорошей кухней.

Адрес: Днепровский район, остров Венецианский (станция метро Гидропарк).

Радуга

Пляж открыли в прошлом году после реконструкции. Посетители пляжа могут найти в зоне отдыха современный туалет, раздевалки, велопарковку, уютные скамейки, новые навесы, а также фонтан с питьевой водой и даже душ.

Адрес: Никольская Слободка, пляжная территория Зона здоровья.

Когда откроется пляжный сезон в Киеве

7 июня бригады коммунального предприятия Плесо отобрали пробы воды на всех пляжах Киева. Результаты в лаборатории сообщат через два-три дня.

До этого времени пресс-секретарь коммунального предприятия Елена Корень не советует купаться на столичных пляжах. Хотя не способствует летнему отдыху и температура воды в Днепре.

Подробнее о том, когда откроется пляжный сезон в Киеве, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Плесо

Фото: Dreamstime, КМДА