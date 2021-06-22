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Факты / Lifestyle
Оксана Доротюк |

День ангела Кирилла: поздравления в открытках и СМС, значение имени

день ангела

Каждый год день ангела Кирилла празднуют 22 июня.

В переводе с древнегреческого мужское имя Кирилл означает властелин, лидер. Владельцы этого имени отмечают именины более 20 раз в год.

Мужчины с именем Кирилл имеют врожденную интуицию и способны быстро думать и принимать важные решения.

В семейной жизни они преданы своим женам и оберегают семью.

Открытки с Днем ангела Кирилла

День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла

Ты сегодня именинник,
Сил тебе, здоровья и счастья.
Удача пусть будет с тобой,
Сбудется все, что б не просил у Бога.

***

Пусть твой ангел пошлет благословение,
Вдохновение в жизни всегда.
Будь счастливым и здоровым,
Желаем, чтобы жизнь была озарена.

***

С Днем ангела поздравляем тебя!
Здоровья, радости и вдохновения.
Пусть в жизни сложится все так,
Как хочется тебе.

***

С Днем ангела, Кирилл!
Здоровья крепкого, счастья каждое мгновение.
Пусть ангел-хранитель бережет
И сопровождает в жизни.

Календарь православных праздников 2021

В июне среди важных церковных праздников — Троицкая поминальная суббота и День Святой Троицы.

Также в конце первого месяца лета начинается многодневный Петровский пост.

Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите в материале Фактов ICTV.

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