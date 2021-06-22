День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

Каждый год день ангела Кирилла празднуют 22 июня.
В переводе с древнегреческого мужское имя Кирилл означает властелин, лидер. Владельцы этого имени отмечают именины более 20 раз в год.
Мужчины с именем Кирилл имеют врожденную интуицию и способны быстро думать и принимать важные решения.
В семейной жизни они преданы своим женам и оберегают семью.
Открытки с Днем ангела Кирилла
СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла
Ты сегодня именинник,
Сил тебе, здоровья и счастья.
Удача пусть будет с тобой,
Сбудется все, что б не просил у Бога.
***
Пусть твой ангел пошлет благословение,
Вдохновение в жизни всегда.
Будь счастливым и здоровым,
Желаем, чтобы жизнь была озарена.
***
С Днем ангела поздравляем тебя!
Здоровья, радости и вдохновения.
Пусть в жизни сложится все так,
Как хочется тебе.
***
С Днем ангела, Кирилл!
Здоровья крепкого, счастья каждое мгновение.
Пусть ангел-хранитель бережет
И сопровождает в жизни.
Календарь православных праздников 2021
В июне среди важных церковных праздников — Троицкая поминальная суббота и День Святой Троицы.
Также в конце первого месяца лета начинается многодневный Петровский пост.
Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите в материале Фактов ICTV.