День ангела Кирилла (22 июня): поздравления и значение имени

Каждый год день ангела Кирилла празднуют 22 июня.

В переводе с древнегреческого мужское имя Кирилл означает властелин, лидер. Владельцы этого имени отмечают именины более 20 раз в год.

Мужчины с именем Кирилл имеют врожденную интуицию и способны быстро думать и принимать важные решения.

В семейной жизни они преданы своим женам и оберегают семью.

Открытки с Днем ангела Кирилла

СМС-поздравления с Днем ангела Кирилла

Ты сегодня именинник,

Сил тебе, здоровья и счастья.

Удача пусть будет с тобой,

Сбудется все, что б не просил у Бога.

***

Пусть твой ангел пошлет благословение,

Вдохновение в жизни всегда.

Будь счастливым и здоровым,

Желаем, чтобы жизнь была озарена.

***

С Днем ангела поздравляем тебя!

Здоровья, радости и вдохновения.

Пусть в жизни сложится все так,

Как хочется тебе.

***

С Днем ангела, Кирилл!

Здоровья крепкого, счастья каждое мгновение.

Пусть ангел-хранитель бережет

И сопровождает в жизни.

Календарь православных праздников 2021

В июне среди важных церковных праздников — Троицкая поминальная суббота и День Святой Троицы.

Также в конце первого месяца лета начинается многодневный Петровский пост.

Полный календарь церковных праздников на 2021 год смотрите в материале Фактов ICTV.