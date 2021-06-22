Как выбрать детский лагерь и цены на отдых для детей

Летняя смена в детских лагерях 2021 года стартовала, поэтому родители уже могут организовывать своим детям долгожданный отдых.

Несмотря на ослабление карантина и переход страны в эпидемиологическую зеленую зону, на детском отдыхе установили определенные ограничения, с которыми всем нужно ознакомиться.

Все, что нужно знать о выборе детского лагеря, ценах и ограничениях — читайте в материале.

Как выбрать детский лагерь?

Подтянуть иностранные языки, изучить законы физики и химии, выбрать будущую профессию — этим летом детские лагеря предлагают кучу бонусов к летнему отдыху.

Не просто развлечения, а и развитие. По словам воспитательницы детского лагеря Артек Татьяны Ковальчук, дистанционное обучение во многих случаях было неэффективно.

— Дети год не посещали школу. Когда Михаил Грушевский — первый князь — это недобработка. Современный лагерь не такой, как был раньше. У нас ввели инновационно-образовательные центры с VR-очками, химическими опытами, биологией. Дети учатся в форме игры, — рассказала Татьяна.

Конечно, в Украине работают и развлекательные лагеря с играми и экскурсиями. Есть языковые лагеря, с углубленным изучением иностранного языка, есть и спортивные, где готовят будущих чемпионов.

Чтобы точно знать, куда вы собираетесь отправлять ребенка, родителям следует знать, что спрашивать у представителя лагеря. Вот топ-10 таких вопросов для родителей, которые собираются отправить ребенка в летний лагерь в 2021 году:

Как проходит обычный день в лагере?

Каково соотношение численности персонала лагеря и количества детей?

Как детей размещают в комнаты — по возрасту или по интересам?

Какова основная миссия лагеря: обучение или отдых?

Обеспечивает ли лагерь нужную безопасность?

Что ребенок может с собой взять в лагерь?

Обеспечивают ли трансфер с вокзала до лагеря и обратно?

Есть ли экскурсии?

Что происходит нового в течение недели, и отличаются ли программы разных недель?

Какова политика лагеря по поводу смартфонов? Как часто ребенок может ими пользоваться?

Ограничения в лагерях, какие справки и вещи подготовить

Кардинальных изменений в украинских детских лагерях не произошло. Кроме того, что антисептики — на каждом шагу.

— Процедура очень плотная по гигиене рук: мы следим за тем, чтобы они пришли, перед питанием чтобы помыли хорошо ручки, чтобы санитайзером брызнули, антисептиком. Затем они идут есть, — говорит заместитель генерального директора детского центра Артек Сергей Конык.

Кроме этого, в детских лагерях Украины отменили родительские дни. Вместо физического посещения запустили систему онлайн-наблюдения.

— У нас созданы вайберские группы. Каждую минуту, каждую секунду — фотоотчет. Воспитатель, вожатый информирует, что дети делают. То есть родители могут следить за ребенком, — добавляет Сергей Конык.

Усилили в летних лагерях и систему уборки. Теперь каждые два часа уборщицы делают свой профессиональный обход.

А еще в летних лагерях теперь не найдешь мягких игрушек и многоразовых полотенец. Весь персонал в масках, а в столовых — даже с защитными экранами.

Такие условия работы летних лагерей в 2021 году от Министерства здравоохранения комментирует Игорь Поворозник, и.о. гендиректора отдела общественного здоровья и профилактики заболеваемости.

— Персонал детских лагерей должен быть допущен к работе только со средствами индивидуальной защиты. Должна быть термометрия детей при приеме в лагерь. Запрещается использование мягких игрушек, полотенец многоразовых, проведение родительских дней, а также проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях, — говорит Игорь Поворозник.

Дети допускаются в детские лагеря только если на руках есть справка установленного образца по форме 079. Этот документ должен быть выдан не позднее чем за три дня до отъезда.

— В справке должна быть указана информация о том, что у ребенка отсутствовал контакт с инфекционными больными, — добавляет Игорь Поворозник.

Что делать, если ребенок заболел на смене

Министерство здравоохранения разработало план действий на случай, если ребенок заболел посреди смены.

— Если у ребенка есть признаки ОРВИ, его нужно изолировать от других детей, для того чтобы определить, нуждается он в госпитализации или нет. Если нуждается, то его срочно нужно направить на госпитализацию, если не нуждается — его надо направить к месту жительства. Но обязательно следует уведомить перед этим его родителей, — рассказывает Игорь Поворозник.

Правозащитник Юрий Белоус добавляет, что дети во время пребывания в детском лагере имеют право на охрану жизни и здоровья, а также на защиту прав и свобод, определенных Конвенцией ООН о правах ребенка.

Руководитель лагеря несет ответственность за сохранение жизни и здоровья детей, находящихся в таком заведении. Согласно законодательству, детские лагеря предназначены для оздоровления, отдыха и развития детей. И именно детские лагеря оздоровления и отдыха обязаны создать для детей:

Безопасные условия пребывания.

Обеспечить охрану жизни, здоровья, личного имущества.

Обеспечить ребенку оказание неотложной медицинской помощи в случае необходимости.

Следует обратить внимание и на то, что родители обязаны до попадания ребенка в детский лагерь обеспечить прохождение ребенком медицинского обследования.

— Со стороны государства контроль за деятельностью детских лагерей осуществляют Минсоцполитики, министерства, другие центральные органы исполнительной власти, к сфере управления которых относятся лагеря, областные госадминистрации, к сфере управления которых относятся детские учреждения, — комментирует Юрий Белоус.

Цены на отдых в детских лагерях в 2021 году

Родителям за летний отдых в 2021 году придется заплатить суммы, сравнимые со взрослым отдыхом. В частных морских лагерях смена стоит от 4,5 тыс. грн до 20 тыс. грн — в зависимости от заведения, дат и пакета путевки.

Лесной лагерь в среднем стоит 500 грн в сутки. В июне отдых дешевле, в августе — дороже. Путевку можно приобрести у представителя лагеря.

Во взрослых турагентствах детским отдыхом почти не занимаются. Поэтому мы самостоятельно пересмотрели все предложения на рынке детского отдыха и составили список летних лагерей в Украине с расценками 2021 года.

Детские лагеря в Украине

1. Детский лагерь Фристайл, Косов, Ивано-Франковская обл.

Возраст: от 7 до 17 лет

Смена от 10 дней

Цена от 12 100 грн

Фристайл позиционирует себя как лучший спортивный лагерь в Карпатах. В программу входят лазертаг, большой теннис, конный спорт, горные велосипеды, гольф, пейнтбол, походы, скалолазная стена, пневматический тир.

2. Детский лагерь Лесной, Артек — Буковель

Возраст: от 8 до 18 лет

Смена от 14 дней

Цена от 18 850 грн

Лагерь Лесной является частью комплекса Артек. Расположен в пределах известного курорта Буковель. Лагерь предлагает походы, квесты, игры и различные мастер-классы. Развивают у ребенка творческие и спортивные способности.

3. Детский лагерь Красная гвоздика, г. Бердянск

Возраст: от 7 до 16 лет

Смена от 20 дней

Цена от 7 800 грн

Лагерь расположен у Бердянской косы на берегу Азовского моря. Красная гвоздика позиционирует себя как оздоровительный лагерь. Детям предлагают лечебные упражнения, фитотерапию, кислородные коктейли, спелеокамеру, детский СПА-салон (инфракрасная сауна, массажный кабинет), бассейн с двумя весами для детей с недостатками осанки (сколиоз).

4. Детский лагерь Романтик, г. Скадовск, Херсонская обл.

Возраст: от 7 до 17 лет

Смена от 7 дней

Цена от 4 500 грн

Детский лагерь расположен на берегу Черного моря. Программа детского лагеря включает в себя разнообразные экскурсии в дельфинарий, зоопарк, заповедник Аскания-Нова. Отдых в Романтике сосредоточен на отдыхе и развлечениях ребенка после учебного года.

5. Языковой лагерь West camp в Карпатах

Возраст: от 8 до 18 лет

Смена от 11 дней

Цена от 10 900 грн

Это лагерь, где можно 12 часов в день говорить на английском. Подросткам помогают выбрать будущую профессию, проводят вечеринки в американском стиле: Pool party, Holli, Бамперболл. Дети занимаются рафтингом и становятся участниками Live-концертов.

Мы показали вам совершенно разные лагеря. Но, конечно, их гораздо больше. Только по Украине детских лагерей в 2021 году почти 1000.

Родителям надо поторопиться отправить ребенка в летний лагерь, потому что именно там дети становится самостоятельными, заводят настоящих друзей и становятся счастливее. Детство одно, и проходит очень быстро. Поэтому, не медлите!