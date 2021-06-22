28 июня украинцы будут отмечать День Конституции — один из важнейших праздников для украинской государственности и независимости.

Конституция — это документ, который является основным законом страны и регулирует все правовые процессы. Конституция независимой Украины была принята 28 июня 1996 года.

С тех пор этот день является официальным праздником и отмечается на государственном уровне, соответственно является выходным днем.

В 2021 году 28 июня приходится на понедельник, следовательно украинцы будут иметь три выходных дня подряд — 26, 27 и 28 число.

Неофициальные праздники в июне

Кроме государственных, в Украине существует множество неофициальных праздников, которые хотя и не являются выходными, но могут быть важными для наших родных и близких.

В июне это День журналиста, Международный день друзей, День таможенной службы Украины и множество других профессиональных праздников.

Чтобы не пропустить ни один из них, смотрите календарь неофициальных праздников на 2021 год от Фактов ICTV.