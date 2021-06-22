Утром 22 июня пользователи сервиса Google в США, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Украине и РФ жалуются на проблемы в работе сервисов компании.
Сбой зафиксирован примерно около 7.30 и к 9.20 количество жалоб достигло 2 667.
Однако к 10.00 количество обращений пользователей из-за проблем в работе Google резко уменьшилось.
По данным Downdetector, основные проблемы наблюдаются в работе сайта – на них приходится 73% жалоб, а также при входе в учетную запись – 26%.
О причинах сбоя пока ничего неизвестно.
Последний раз сбой в работе Google произошел в декабре 2020 года. Тогда в Украине и мире не работали сервисы компании — почта, календари, гугл-доки и Youtube.
Хотя сам поисковый сервис Google работал.
Источник: Downdetector