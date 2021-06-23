Чем завершился WePlay AniMajor – международный турнир по Dota 2

Международный турнир в рамках Dota Pro Circuit, организатором которого выступал киберспортивный медиахолдинг WePlay Esports, завершился победой команды PSG.LGD. Киберспортсмены получили $200 тыс. из призового фонда и дополнительные очки Dota Pro Circuit (DPC).

За этим событием следил весь киберспортивный мир. Ведь победа дает команде шанс попасть на чемпионат мира по Dota 2, The International, и побороться за самый крупный призовой фонд за всю историю проведения этих соревнований – $40 млн.

В течение почти двух недель в Киеве жили лучшие киберспортивные команды со всего мира. Организаторам удалось провести один из самых масштабных офлайн-ивентов в мире Dota 2, соблюдая все карантинные ограничения.

Во время турнира сделали более 3 тыс. тестов на Covid-19

Турнир WePlay AniMajor значим для Украины. Последний раз мероприятие такого масштаба в Киеве состоялось четыре года назад. Конечно, тогда не было карантина, и поэтому процесс организации был проще. На этот раз, чтобы безопасно разместить в гостинице команды и персонал, WePlay Esports арендовал на период турнира более 180 номеров. Отель закрыли для визитов посторонних лиц.

Команды обеспечили местами для тренировок, питанием и логистикой. В отеле создали безопасную зону – рядом были только те, у кого был отрицательный ПЦР-тест. И часть команды WePlay Esports, которая должна работать на локации, переехала жить в отель на полную резервацию, и не покидала его стен ни на день.

В течение всего турнира WePlay AniMajor персонал ежедневно проходил тестирование. Пообщаться с командами в отель приезжали только ведущие – в защитных костюмах и тоже только после тестирования на Covid-19. Всего за время турнира тестирования было сделано более 3 тыс. раз.

— Мы как организаторы турнира взяли на себя ответственность за безопасность команд, талантов, сотрудников WePlay Esports. Ежедневно все участники процесса — как в отеле, так и те, что были задействованы на арене, — проходили тестирование. Мы очень внимательно следили за соблюдением всех санитарных норм. Не было ни единого случая заражения Covid-19 во время турнира. Поэтому считаем, что все прошло успешно, – сказал руководитель отдела киберспорта WePlay Esports Антон WarLocK Токарев.

На финал WePlay AniMajor привезли исполнителя из Японии – Tokyo Machine

Тематикой турнира выбрали аниме. Она отслеживалась повсюду – комментаторы были одеты в специальные костюмы, все локации были оборудованы в японском стиле.

Даже на финал WePlay AniMajor, чтобы усилить эффект от японской стилистики турнира, специально из Японии привезли популярного диджея Tokyo Machine. Он хорошо знаком киберспортивному комьюнити, ведь его музыка использовалась в компьютерных играх.

О праве проводить Major в медиахолдинге WePlay Esports узнали за месяц. Короткий промежуток времени не помешал организовать настоящее аниме-шоу и с успехом провести соревнования мирового уровня.

Впечатляющие 10-метровые персонажи из Dota 2 – Monkey King и Juggernaut, как и домики в японском стиле, изготовили специально для турнира. А глубина сцены WePlay AniMajor составила 45 метров.

Трансляцию турнира вели на семи языках. После успеха первой официальной украиноязычной студии во время зимнего турнира в Буковеле по Dota 2 – WePlay! Bukovel Minor 2020 – команда WePlay Esports приняла решение и в дальнейшем способствовать развитию украинского каста.

Поэтому украинскую студию во время турнира WePlay AniMajor организовали совместно с Федерацией киберспорта Украины (UESF). Одним из медиапартнеров украиноязычной трансляции выступил сайт Факты ICTV.

— Нам хотелось бы продолжать подобное сотрудничество, и в дальнейшем освещать киберспорт на наших ресурсах. Мы заинтересованы в поддержке турниров с более взрослой мужской аудиторией, которая сейчас является большей составляющих всех, кто следит за событиями на Факты ICTV. Уверены, они по достоинству оценят нашу инициативу. Несомненно, с каждым годом украиноязычного контента будет все больше. И мы верим, что к популяризации создания национального продукта будут приобщаться все больше медиабрендов и компаний, – поделилась руководитель департамента интернет-проектов ICTV Ольга Тыщук.

Работа украинской студии во время WePlay AniMajor прежде всего – сигнал для всего сообщества. Количество и качество киберспортивных трансляций на государственном языке будет только расти.

А уровень подготовки турнира WePlay AniMajor свидетельствует о том, что WePlay Esports серьезно намерена стать лидером индустрии в проведении турниров мирового масштаба.

Источник: WePlay Holding

Фото: WePlay Holding