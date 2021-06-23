День государственной службы Украины — поздравления на Viber

23 июня украинцы отмечают День государственного служащего. Это важный праздник для каждого, кто работает в органах государственной власти и пытается улучшать нашу страну.
Официально отмечать этот день начали в 2003 году, когда второй президент Украины (1994-2005 гг) Леонид Кучма подписал специальный указ.
Такую дату он выбрал не случайно, поскольку 23 июня в мире празднуют День государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН).
Сегодня стоит поздравить работников министерств, областных, районных и городских советов, налоговой и таможенной служб, сотрудников полиции и военнослужащих.
Лучшие поздравления с Днем государственного служащего — смотрите на Фактах ICTV.
***
Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций и всегда нести свою службу успешно и гордо! Ты важный человек для нашего государства, поэтому желаю тебе больше мудрости, силы и вдохновения!
***
С Днем госслужащего! Желаю вам высокой заработной платы, лояльных руководителей и успехов во всем! Пусть ваши планы всегда быстро реализуются, а цели — легко достигаются. Сил, терпения и достатка!
***
***
День госслужащего нынче,
Поздравляю от души,
Пусть решения будут ваши
И мудры, и хороши.
Продвижения вам желаю,
Счастья, радости, достатка
И работе отдаваться
Своей классной без остатка.
***
***
Госслужащий — сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днем.
А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.