Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Валентина Чорна |

Лучшие поздравления с Днем госслужащего для Viber

бизнессмен

23 июня украинцы отмечают День государственного служащего. Это важный праздник для каждого, кто работает в органах государственной власти и пытается улучшать нашу страну.

Официально отмечать этот день начали в 2003 году, когда второй президент Украины (1994-2005 гг) Леонид Кучма подписал специальный указ.

Такую дату он выбрал не случайно, поскольку 23 июня в мире празднуют День государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН).

Сегодня стоит поздравить работников министерств, областных, районных и городских советов, налоговой и таможенной служб, сотрудников полиции и военнослужащих.

Лучшие поздравления с Днем государственного служащего — смотрите на Фактах ICTV.

***

Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций и всегда нести свою службу успешно и гордо! Ты важный человек для нашего государства, поэтому желаю тебе больше мудрости, силы и вдохновения!

***

День государственной службы Украины — поздравления на Viber

С Днем госслужащего! Желаю вам высокой заработной платы, лояльных руководителей и успехов во всем! Пусть ваши планы всегда быстро реализуются, а цели — легко достигаются. Сил, терпения и достатка!

***

День государственной службы Украины — поздравления на Viber

***

День госслужащего нынче,
Поздравляю от души,
Пусть решения будут ваши
И мудры, и хороши.

Продвижения вам желаю,
Счастья, радости, достатка
И работе отдаваться
Своей классной без остатка.

***

День государственной службы Украины — поздравления на Viber

***

Госслужащий — сильная личность.
Решимость, напористость в нем.
Делами он занят обычно,
Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью
Системы немалой страны
Не так уж и просто, ведь властью
Лишь сильные наделены.

Читайте
Сколько будут отдыхать украинцы в июле 2021: список выходных

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка