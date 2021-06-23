День государственной службы Украины — поздравления на Viber

23 июня украинцы отмечают День государственного служащего. Это важный праздник для каждого, кто работает в органах государственной власти и пытается улучшать нашу страну.

Официально отмечать этот день начали в 2003 году, когда второй президент Украины (1994-2005 гг) Леонид Кучма подписал специальный указ.

Такую дату он выбрал не случайно, поскольку 23 июня в мире празднуют День государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН).

Сегодня стоит поздравить работников министерств, областных, районных и городских советов, налоговой и таможенной служб, сотрудников полиции и военнослужащих.

Лучшие поздравления с Днем государственного служащего — смотрите на Фактах ICTV.

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Поздравляю с Днем государственного служащего Украины. Желаю никогда не сдавать уверенных позиций и всегда нести свою службу успешно и гордо! Ты важный человек для нашего государства, поэтому желаю тебе больше мудрости, силы и вдохновения!

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С Днем госслужащего! Желаю вам высокой заработной платы, лояльных руководителей и успехов во всем! Пусть ваши планы всегда быстро реализуются, а цели — легко достигаются. Сил, терпения и достатка!

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День госслужащего нынче,

Поздравляю от души,

Пусть решения будут ваши

И мудры, и хороши.

Продвижения вам желаю,

Счастья, радости, достатка

И работе отдаваться

Своей классной без остатка.

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Госслужащий — сильная личность.

Решимость, напористость в нем.

Делами он занят обычно,

Задачи решает он днем.

А все потому, что быть частью

Системы немалой страны

Не так уж и просто, ведь властью

Лишь сильные наделены.