День государственного служащего 2021 в Украине: поздравления в открытках

Сегодня, 23 июня, в Украине отмечают День государственного служащего. Впервые эту дату начали праздновать в 2003 году, после того, как второй президент Украины Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Выбор даты приурочен ко Дню государственной службы Организации Объединенных Наций (ООН).

В этот день принято поздравлять тех, кто работает и исполняет обязанности на государственной службе — военнослужащих, сотрудников полиции, таможенной и налоговой службы, а также работников министерств, областных, городских и районных советов. Наиболее отличившимся сотрудникам вручаются правительственные грамоты, награды, премии или памятные подарки.

День государственного служащего не является официальным нерабочим днем, только если не выпадает на субботу или воскресенье. В 2021 году праздник пришелся на среду.

Факты ICTV подготовили поздравления в открытках с Днем государственного служащего.

В ближайшее время украинцы также отпразднуют День молодежи — 27 июня и День Конституции Украины — 28 июня, который в 2021 году выпадает на понедельник и является официальным выходным.

В июле дополнительных нерабочих дней не будет.