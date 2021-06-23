Спрос на электрокары возрастет к 2033 году: эксперты назвали причину

Мировые продажи электромобилей могут превысить по объему продажи обычных авто к 2033 году. В частности, этому поспособствует усиленное регулирования и растущий интерес к экологическим видам транспорта.

Об этом свидетельствуют данные исследования Ernst&Young LLP.

По прогнозам экспертов, продажи электромобилей превысят продажи автомобилей, которые используют ископаемые виды топлива на крупнейших мировых авторынках в Европе, Китае и США.

Так, до 2045 года на долю продаж традиционных автомобилей выпадет меньше 1% мирового авторынка.

Жесткие меры властей по борьбе с изменениями климата стимулируют рост спроса в Европе и Китае к эко-транспорту.

Как считает EY, ЕС станет лидером перехода на электромобили.

Согласно прогнозу, продажи этих видов автомобилей превзойдут все остальные до 2028 года.

В то же время, как прогнозируют эксперты, в Китае это произойдет в 2033 году, а в США — в 2036-м.

Между тем Штаты отстают по темпам перехода на электромобили в связи со смягчением регулирования в период, когда президентом страны был Дональд Трамп.

Действующий глава Белого дома Джо Байден присоединился к Парижским климатическим соглашения, где и предложил выделить $174 млрд на ускорение перехода на электромобили.

— Мы считаем условия регулирования, созданные администрацией Байдена, большим вкладом, поскольку у него масштабная цель — отметил представитель EY Рэнди Миллер.

Кроме того, увеличению спроса поспособствует и растущий интерес к электромобилям со стороны потребителей.