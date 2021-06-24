Гороскоп на полнолуние в Козероге, 24 июня 2021, для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на полнолуние 24 июня 2021 года составила астролог Марина Скади (Marina Sokolova).

Полнолуние в Козероге 24 июня в 21.40 по киевскому времени.

Во время полнолуния энергия идет на убывание. К этому моменту все, что вы начали во время новолуния, достигает максимального развития.

Луна отвечает за жизненные потребности, инстинкты и эмоции, поэтому во время полнолуния эти направления усиливаются. Более того, это полнолуние для многих ознаменуется переменами к лучшей жизни. Хотя представители знаков зодиака Овен, Рак, Весы и Козерог ощутят сопротивление во время выполнения важных дел.

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Луна в Козероге характеризуется сдержанностью, минимальною эмоциональностью. Также в это время активизируется логическое мышление.

Это благоприятный период, чтобы завершить некие процессы и перейти на новый уровень. У вас появится потребность в прочной опоре. Кроме того, целеустремленность в это время будет на высоте.

В этот период лучше сосредоточиться и трудиться над теми делами и целями, которые давно запланировали.

Вы сможете направить свою энергию в правильное русло. Деятельность в это время обещает быть эффективной. Также у вас получится проявить свои способности, таланты и лидерские качества. Кроме того, можете идти на смелые поступки, о которых давно думали.

Полнолуние в Козероге может помочь людям найти свое определение в жизни и укрепить родственные связи. Однако для этого нужно уравновесить внешнее и внутреннее, социальные и личные интересы.

Темы родителей, дома и работы всегда переплетаются и влияют друг на друга. А в это полнолуние выходят на первый план.

В период полнолуния многим людям придется принимать важные решения, которые касаются дома и семьи. Стоит приготовиться к ситуациям, когда нужно урегулировать отношения с представителями старшего поколения.

Профессиональные задачи можно решить благополучно, так как Луна в Козероге наделяет всех сдержанностью и ответственностью.