Жаркая погода в Украине сохранится до конца текущей недели. Начиная с субботы, 26 июня, на территорию страны с Атлантики зайдут прохладные воздушные массы, прогнозируют в Укргидрометцентре.

Синоптик Наталья Диденко уточняет, что атмосферный фронт из Западной Европы принесет в Украину больше дождей и небольшое ослабление жары.

Однако, по ее словам, это не касается восточных регионов, а также Днепропетровской и Запорожской областей.

На четверг, 24 июня, Диденко прогнозирует в большинстве областей +29 +33 градуса, местами до +35.

Кратковременные дожди вероятны на Западе, Юге, а также в Житомирской и Винницкой областях. Однако будет преобладать сухая погода.

— В Киеве завтра +32 +34 градуса, в основном сухо и солнечно, разве что вечером набегут какие облака и где-то немного капнет. Ничего серьезного, — подытожила синоптик.

По данным Укргидрометцентра, во вторник, 22 июня, максимальную дневную температуру в Украине зафиксировали в Луганской, Харьковской и Черниговской областях. Здесь воздух прогрелся до +35 +36 градусов.