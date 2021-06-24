Топ-5 советов, как уберечь телефон и персональные данные от мошенников

Одним из самых распространенных и опасных явлений во всем мире является похищение мобильных телефонов. Вместе со смартфоном мошенники завладевают личными контактами, фото, видео и персональными данными, а также могут иметь доступ к банковским счетам.

Факты ICTV узнали, как уберечь телефон от грабителей, и что делать, если его все-таки украли.

Как отметил эксперт Павел Белоусов, в случае похищения телефона можно активировать функцию удаленного поиска и уничтожения данных на смартфоне.

С помощью удаленного поиска можно посмотреть, где был телефон в последнее время или где находится сейчас.

Также эксперт объяснил, какие средства защиты являются более надежными, а какие — наоборот.

— Графический ключ — это наихудший способ защиты. Его используют 80% людей. Есть 12 самых популярных ключей, соответственно, и 12 попыток, — объясняет Павел.

В то же время пинкод, по его словам, должен быть длинным, и содержать буквы, цифры и знаки.

Также биометрические средства удобно использовать в общественных местах, так как этот код подсмотреть невозможно, и отпечаток пальца тоже невозможно сделать.

Однако Белоусов отметил, что на смартфонах некоторые функции следует донастроить.

— Нужно, чтобы содержание сообщения не отображалось на заблокированном экране. Если мошенник захочет авторизоваться в мобильном банкинге, и содержание сообщения отображается на заблокированном экране, то ему код разблокировки даже не надо. Он увидел СМС, ввел код и авторизовался, — объяснил эксперт.

В Нацполиции советуют для защиты соцсетей использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию.

Чтобы уберечься от отдаленной замены SIM-карты, необходимо отключить у оператора такую ​​функцию или перейти на контрактное обслуживание.

Как предотвратить кражу телефона:

телефон должен всегда находиться рядом;

в многолюдных местах необходимо убедиться, что смартфон в надежном месте;

пользоваться сейфом или иными услугами по хранению в общественных местах.

Если телефон украли, необходимо вызвать полицию и написать соответствующее заявление.

В заявлении нужно указать IMEI (идентификатор телефона) и номер SIM-карты.

Также нужно заблокировать побыстрее все банковские карточки, привязанные к телефону.