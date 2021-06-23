Как хранить луковицы тюльпанов до осени

Садоводы и просто любители красивых цветов постоянно интересуются, как правильно хранить те или иные луковицы, чтобы обеспечить в дальнейшем нормальную посадку и оптимальный рост.
Под каждый отдельный сорт цветов есть свои правила и условия, которые необходимо соблюсти. В случае с тюльпанами есть несколько способов и профессиональных рекомендаций.
Подготовка посадочного материала
Это первое, что нужно сделать перед хранением – получить луковицы в необходимом количестве и качестве. При желании можно купить клематис в Киеве по выгодной цене и поставить на сохранение.
Это также неплохой вариант, если уже сейчас хочется подготовить посадочный материал, обеспечивая нормальные условия хранения.
Извлечение тюльпанов должно быть в начале лета, как только они отцвели. Пожелтевшие и поблекшие листья говорят о том, что луковицы пора извлечь. На поверхности луковицы должна быть чешуя коричневого цвета – это также сигнал о том, что она созрела.
Если луковицы поврежденные или больные, их сразу следует отсеять и выбросить. После выкапывания их необходимо просушить в прохладном и темном месте. Через неделю луковицы необходимо опять перебрать, удаляя остатки стебельков и листьев.
Ключевые секреты хранения
Идеальная температура хранения – 20°С, но осенью должно быть не более 17°С. Основные рекомендации по хранению выглядят следующим образом:
- извлечение из земли должны быть аккуратными, иначе повреждения приведут к образованию грибка;
- для хранения необходимо подготовить обычный ящик;
- лучше всего использовать один слой луковиц при хранении;
- посыпание опилками не будет лишней затеей, потому что они уберут лишнюю влагу;
- луковицы можно обернуть в газету.
При температуре 30°С луковицы погибнут, поэтому за температурным режимом необходимо следить и регулировать его путем перемещения посадочного материала в разные места.
Места хранения луковиц
Неплохим вариантом является погреб, где луковицы можно присыпать опилками. Также можно подготовить специальный грунт и высадить луковицы туда. Они пустят корни, но не будут расти из-за чрезмерно низкой температуры.
Если луковиц мало, тогда холодильник также может стать оптимальным вариантом. Желательно каждую луковицу упаковать в газету или бумагу.
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