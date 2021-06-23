В четверг, 24 июня, православные христиане по всему миру празднуют день Иоанна Крестителя, которого в народе называют Предтечей.

Этот праведник крестил Иисуса Христа в священной реке Иордан.

Согласно легенде за это он был обезглавлен церем Иродом, а в 1099 года в честь него был основан Орден госпитальеров имени святого Иоанна Иерусалимского.

24 июня, какой сегодня праздник

В Шотландии в этот день ежегодно празднуется День независимости. В этот день в 1314 году шотландский король Роберт Брюс разбил армию короля Эдуарда II, вернув своей стране независимость в битве при Баннокберне.

Кроме того, в Перу, на территории которого в древности располагалась столица Империи Инков, празднуется день индейцев.

Этот праздник был учрежден, чтобы сохранить культуру и традиции древнего народа.

Народные приметы на 24 июня

Если с самого утра жаркая погода – вечером будет дождь;

если ночь на 24 июня теплая – будет хороший урожай;

сильный туман в этот день – к грибной осени;

если с утра пахнет свежей травой – вечером будет дождь;

Что нельзя делать 24 июня

В этот день нельзя собирать никакой растительности, включая целебные травы – иначе можно накликать беду на свою семью;

нельзя халатно относиться к работе, иначе вас постигнет жестокое наказание;

нельзя праздно тратить деньги и брать в долг без крайней необходимости – иначе весь остаток года проведете в бедности;

нельзя ревновать – иначе счастье покинет ваш дом.

нельзя слушать рассказы о чужих болезнях – иначе они могут перейти к вам.

День ангела 24 июня

24 июня именины празднуют: Иван, Мария, Варфоломей и Ефрем.