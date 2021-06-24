Microsoft презентовала Windows 11

24 июня компания Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11.

Windows 11 получила значительные изменения в интерфейсе — новое меню Пуск, панель задач по центру, вернулось окно поиска, появилась группировка окон и прирост производительности. Также есть новые приложения, одно из которых заменит привычный всем Skype. Ко всему прочему, операционная система получила единый дизайн.

У Windows 11 шесть версий — домашняя, домашняя одноязычная, профессиональная, для образовательных учреждений, профессиональная для образовательных учреждений и профессиональная для рабочих станций.

Microsoft удалось удивить.

Отличается от того, что показали на фотографиях, которые слили в сеть.

Не терпится попробовать ее в роботе. — Пишут пользователи в комментариях под трансляцией.

Дату релиза Microsoft пока не объявили.

Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11 / 3 фотографии

Ранее, 16 июня, в сеть попали скриншоты, на которых видно, какие изменения будут в Windows 11. На YouTube-канале Windows Central подтвердили, что это настоящая сборка ожидаемой ОС. Также редактор The Verge Том Уоррен в Twitter продемонстрировал работу Windows 11 и звук включения ОС.