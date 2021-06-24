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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11

Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11

24 июня компания Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11.

Windows 11 получила значительные изменения в интерфейсе — новое меню Пуск, панель задач по центру, вернулось окно поиска, появилась группировка окон и прирост производительности. Также есть новые приложения, одно из которых заменит привычный всем Skype. Ко всему прочему, операционная система получила единый дизайн.

У Windows 11 шесть версий — домашняя, домашняя одноязычная, профессиональная, для образовательных учреждений, профессиональная для образовательных учреждений и профессиональная для рабочих станций.

  • Microsoft удалось удивить.
  • Отличается от того, что показали на фотографиях, которые слили в сеть.
  • Не терпится попробовать ее в роботе. — Пишут пользователи в комментариях под трансляцией.

Дату релиза Microsoft пока не объявили.

Microsoft презентовала Windows 11
Microsoft презентовала Windows 11
Microsoft презентовала Windows 11
Microsoft презентовала Windows 11
Microsoft презентовала Windows 11
Microsoft презентовала Windows 11
Microsoft презентовала новую операционную систему Windows 11 / 3 фотографии

Ранее, 16 июня, в сеть попали скриншоты, на которых видно, какие изменения будут в Windows 11. На YouTube-канале Windows Central подтвердили, что это настоящая сборка ожидаемой ОС. Также редактор The Verge Том Уоррен в Twitter продемонстрировал работу Windows 11 и звук включения ОС.

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Фото: Depositphotos

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