Главный пропуск для отдыха на море 2021 совсем не ваш паспорт или авиабилеты, а отрицательный тест на коронавирус. Это как виза, которая открывает двери к вашему летнего отдыха.

Стоимость одного ПЦР теста на Covid стартует от 750 грн. С ним отправляемся на Кипр. Сразу после выхода из самолета вас попросят сделать еще один тест, прямо в аэропорту, стоит 30 евро. На руках также должна быть специальная электронная форма, которую вы заполняете за день до вылета.

Цены на туры на Кипр этим летом не выросли.

От 620 евро на двоих. Это трехзвездочный отель с завтраком, перелетом, трансфером и страховкой, — турфирма.

Огромная вилла на море для 8 человек, три этажа, столько же ванных комнат и еще больше спален. На крыше огромная смотровая площадка. Это будет стоить от 150 до 400 евро в день в зависимости от сезона.

Дешевле разве что Турция. Всего 2 часа и вы на прекрасном побережье Средиземного моря.

На семью из двух человек в Турции, это где-то 1000 евро, — турфирма.

Это за неделю в пятизвездочном отеле по системе аll inclusive. Четверка и тройка обойдутся еще дешевле. Здесь можно найти туры меньше чем за 600 евро на двоих.

ПЦР-тесты придется делать перед вылетом в эту страну. Это плюс 30 евро к стоимости вашей поездки на человека.

По популярности отдыха на море в 2021 году среди украинцев, на пятки Турции наступает Египет. Те же пляжи, пальмы. Однако уже кристально чистое красное море, и невероятная жара под сорок градусов по Цельсию.

Именно из-за жары, летом сезон здесь идет на спад. А с ним и стоимость туров.

Египет сейчас снизил цены, сейчас можно улететь примерно за 600 долларов. Бывает и меньше, на двоих. В принципе 5 звездочный отель. Но опять же, египетские пятерки очень условны.

Также популярные направления — Черногория (650 евро) и Албания (апартаменты от 20-25 евро).