В Японии нашли останки человека, на которого напала акула 3 тыс. лет назад

В Японии исследователи нашли останки человека, на которого напала акула во внутреннем море Сето Японского архипелага около 3 тыс. лет назад.
Изучив человеческие кости, ученые отметили, что они принадлежат “старейшей” жертве морского хищника из когда-либо найденных.
По их данным, на скелете было около 800 ран. Но ни одна из них не имела признаков заживления.
Поэтому, как отмечают исследователи, это свидетельствует о том, что столкновение было фатальным.
Останки раскопали еще в начале ХХ века на археологическом участке Цукуми неподалеку от моря.
Однако тогда исследователи не могли объяснить травм этого человека и остановили изучение объекта.
Впоследствии британские археологи из Оксфордского университета, исследовавшие насилие в доисторической Японии, заново начали изучать кости.
— Травмы в основном были нанесены на руки, ноги, переднюю часть груди и живота. Из перечня, что могло это спровоцировать, исключили человеческий конфликт и более часто упоминаемых животных-хищников, — объяснили археологи.
В частности, травмы на костях человека были острыми и изогнутыми.
У человека отсутствовали левая рука и правая нога, а левая нога была помещена поверх тела в перевернутом положении.
По словам археологов, учитывая травмы, он очевидно стал жертвой акулы. Хотя такие нападения — редкие явления в археологических записях.
— Этот человек вполне мог ловить рыбу с товарищами. И, судя по распределению следов зубов, вероятной причиной этого стала тигровая или белая акула, — отметили ученые.
Как выяснили, погибший мужчина был среднего возраста и жил примерно с 1370 до 1010 года до нашей эры.
Останки мужчины обнаружили вскоре после нападения акулы и похоронили на кладбище его народа.
Ученые предполагают, что мужчина умер довольно быстро. Учитывая количество укусов, дошедших до его костей, бедренные артерии могли бы быть разорваны моментально.
Источник: Sciencealert
Фото: Kyoto University