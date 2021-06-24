В Японии нашли останки человека, на которого напала акула 3 тыс. лет назад

В Японии исследователи нашли останки человека, на которого напала акула во внутреннем море Сето Японского архипелага около 3 тыс. лет назад.

Изучив человеческие кости, ученые отметили, что они принадлежат “старейшей” жертве морского хищника из когда-либо найденных.

По их данным, на скелете было около 800 ран. Но ни одна из них не имела признаков заживления.

Поэтому, как отмечают исследователи, это свидетельствует о том, что столкновение было фатальным.

Останки раскопали еще в начале ХХ века на археологическом участке Цукуми неподалеку от моря.

Однако тогда исследователи не могли объяснить травм этого человека и остановили изучение объекта.

Впоследствии британские археологи из Оксфордского университета, исследовавшие насилие в доисторической Японии, заново начали изучать кости.

— Травмы в основном были нанесены на руки, ноги, переднюю часть груди и живота. Из перечня, что могло это спровоцировать, исключили человеческий конфликт и более часто упоминаемых животных-хищников, — объяснили археологи.

В частности, травмы на костях человека были острыми и изогнутыми.

У человека отсутствовали левая рука и правая нога, а левая нога была помещена поверх тела в перевернутом положении.

По словам археологов, учитывая травмы, он очевидно стал жертвой акулы. Хотя такие нападения — редкие явления в археологических записях.

— Этот человек вполне мог ловить рыбу с товарищами. И, судя по распределению следов зубов, вероятной причиной этого стала тигровая или белая акула, — отметили ученые.

Как выяснили, погибший мужчина был среднего возраста и жил примерно с 1370 до 1010 года до нашей эры.

Останки мужчины обнаружили вскоре после нападения акулы и похоронили на кладбище его народа.

Ученые предполагают, что мужчина умер довольно быстро. Учитывая количество укусов, дошедших до его костей, бедренные артерии могли бы быть разорваны моментально.

Источник: Sciencealert

Фото: Kyoto University