На 25 июня приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 25 июня, а также приметы и запреты на этот день.

25 июня — какой сегодня праздник

В пятницу, 25 июня, отмечается День дружбы и единения славян. Этот праздник имеет цель объединить славян со всего мира.

25 июня в Украине праздник работников таможни — День таможенной службы Украины. Православные верующие в этот день чтят память преподобного Онуфрия Великого.

Также 25 июня отмечает День моряка, этот праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций, Всемирный день витилиго (заболевание кожи) и День цветного ТВ.

Приметы на 25 июня

Если утром много росы — жди хорошего урожая;

Белки прыгают на деревьях — год будет богатым на осадки.

Гуси и утки ныряют или бьют крыльями по воде — скоро пройдет дождь.

Что нельзя делать 25 июня

Ложиться спать раньше полуночи — задуманные планы не реализуются.

Беременным женщинам не стоит давать посторонним людям гладить живот — ребенок вырастет слишком доверчивым.

Не нужно находиться долго под солнцем и носить темную одежду.

Гадать.

Проводить помолвку или бракосочетание.

Именины 25 июня

Именины 25 июня празднуют Анастасия, Аркадий, Арсений, Орест и Евгений.