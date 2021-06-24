Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Андрій Жигайло |

Какой праздник 25 июня

календарь, календар, свято

На 25 июня приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 25 июня, а также приметы и запреты на этот день.

25 июня — какой сегодня праздник

В пятницу, 25 июня, отмечается День дружбы и единения славян. Этот праздник имеет цель объединить славян со всего мира.

25 июня в Украине праздник работников таможни — День таможенной службы Украины. Православные верующие в этот день чтят память преподобного Онуфрия Великого.

Также 25 июня отмечает День моряка, этот праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций, Всемирный день витилиго (заболевание кожи) и День цветного ТВ.

Приметы на 25 июня

  • Если утром много росы — жди хорошего урожая;
  • Белки прыгают на деревьях — год будет богатым на осадки.
  • Гуси и утки ныряют или бьют крыльями по воде — скоро пройдет дождь.

Что нельзя делать 25 июня

  • Ложиться спать раньше полуночи — задуманные планы не реализуются.
  • Беременным женщинам не стоит давать посторонним людям гладить живот — ребенок вырастет слишком доверчивым.
  • Не нужно находиться долго под солнцем и носить темную одежду.
  • Гадать.
  • Проводить помолвку или бракосочетание.
Читайте
Православный календарь 2021: церковные праздники, посты и поминальные дни

Именины 25 июня

Именины 25 июня празднуют Анастасия, Аркадий, Арсений, Орест и Евгений.

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка