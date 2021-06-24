На 25 июня приходится немало интересных праздников. Факты ICTV подготовили подборку самых важных праздников на 25 июня, а также приметы и запреты на этот день.
25 июня — какой сегодня праздник
В пятницу, 25 июня, отмечается День дружбы и единения славян. Этот праздник имеет цель объединить славян со всего мира.
25 июня в Украине праздник работников таможни — День таможенной службы Украины. Православные верующие в этот день чтят память преподобного Онуфрия Великого.
Также 25 июня отмечает День моряка, этот праздник был провозглашен Организацией Объединенных Наций, Всемирный день витилиго (заболевание кожи) и День цветного ТВ.
Приметы на 25 июня
- Если утром много росы — жди хорошего урожая;
- Белки прыгают на деревьях — год будет богатым на осадки.
- Гуси и утки ныряют или бьют крыльями по воде — скоро пройдет дождь.
Что нельзя делать 25 июня
- Ложиться спать раньше полуночи — задуманные планы не реализуются.
- Беременным женщинам не стоит давать посторонним людям гладить живот — ребенок вырастет слишком доверчивым.
- Не нужно находиться долго под солнцем и носить темную одежду.
- Гадать.
- Проводить помолвку или бракосочетание.
Именины 25 июня
Именины 25 июня празднуют Анастасия, Аркадий, Арсений, Орест и Евгений.