Летом каждый хочет выглядеть на все 100%, поскольку отпуска запланированы, а гардероб уже сложен. Ко всему этому нужна красивая и стильная прическа, но делать ее можно не каждый день.
Луна существенно влияет на наше здоровье, а также на красоту и рост волос, поэтому чтобы стрижка была удачной и радовала вас, необходимо выбрать благоприятный лунный день.
Именно поэтому Факты ICTV создали подробный лунный календарь стрижек на июль 2021 года.
1 июля
Это не лучший день для смены прически, если вы все же запланировали визит в парикмахерскую, то не меняйте стрижку, а просто покрасьте волосы и проведите уходовые процедуры.
2 июля
Сегодня тоже не стоит стричься, а также заплетать сложные косы или прически, так как Луна может неблагоприятно повлиять на здоровье волос.
В тоже время окрашивание в этот день не запрещено.
3 июля
Это один из самых неблагоприятных дней в июле для любых процедур и манипуляций с волосами.
Воздержитесь от похода в парикмахерскую.
4 июля
Отличный день для кардинальной смены имиджа, если хотели попробовать новую прическу — самое время.
Любые смелые манипуляции с волосами принесут хороший результат и удовольствие.
5 июля
Сегодня замечательный день для спа-процедур и ухода за вашими волосами, изменение прически также положительно отразится на вашем материальном положении.
6 июля
Неблагоприятный день для экспериментов и кардинальных изменений.
Стричься и краситься кардинально не стоит, а вот освежить цвет или сделать хорошую укладку не помешает.
7 июля
Подстригаться сегодня лучше не надо, а вот окрашивание, особенно в темные цвета, получится удачным и порадует вас.
8 июля
Стрижка в этот день может стать причиной ухудшения состояния здоровья, а волосы начнут хуже расти.
От окрашивания также лучше воздержаться, а просто сделать красивую прическу.
9 июля
Не очень хороший день для любых изменений в прическе.
Хороший результат принесет только покраска в натуральные и неагрессивные цвета, а также спа-процедуры.
10 июля
Замечательный период для визита в парикмахерскую, новая стрижка не только сделает вас красивее, но и принесет удачу и придаст сил.
Окрашивание также пойдет на пользу.
11 июля
Не стоит сегодня подстригать волосы, они могут плохо отрастать.
Зато окрашивание и химические процедуры будут удачными.
12 июля
Не самый лучший день для любых изменений во внешности. Окрашивание и стрижка могут расстроить вас и привести к неудовлетворенности внешностью.
13 июля
Сегодня не стоит менять прическу, вместо этого нужно подумать над тем, как бы вы хотели подстричься.
Идеи, пришедшие вам в голову сегодня, будут очень уместными.
14 июля
Лучший июльский день для кардинальных изменений и полного перевоплощения.
Стригитесь, красьтесь, делайте завивку или ламинирование — все изменения будут удачными и принесут удовольствие.
15 июля
Сегодня вам захочется изменить что-то в прическе, но воздержитесь от этого.
Эти изменения не приведут к хорошему результату, а только навредят здоровью волос.
16 июля
В этот день можно и краситься, и стричься. Если вы думали изменить цвет волос, сделайте это сегодня, но дополните оздоровительными процедурами.
17 июля
Сегодня не желательно менять стрижку и краситься, так как изменения могут вас разочаровать.
Лучше подумайте над своими будущими планами и изменениями.
18 июля
Сегодня нужно быть крайне осторожным и не делать никаких кардинальных изменений.
Если вы все же собрались в парикмахерскую, то лучше просто освежить цвет.
19 июля
Замечательный день, чтобы изменить форму прически, но не самый лучший для изменения цвета.
Краситься можно только в натуральные цвета, а от радикальных изменений лучше отказаться.
20 июля
Очень неблагоприятный период для любых процедур с волосами.
Даже оздоровительные процедуры не принесут удовольствия, а могут навредить.
21 июля
Не стоит стричь волосы, так как прическа может получиться неудачной.
Зато укладка и окрашивание выйдут замечательными, можно делать процедуры по уходу.
22 июля
Отличный день для новой стрижки, волосы быстро отрастут и будут здоровыми.
Окрашивание также выйдет удачным, поэтому можете смело бронировать дату в салоне.
23 июля
Очень благоприятный период для проведения оздоровительных процедур и покраски. Ваши волосы возьмут из масок все питательные вещества.
В то же время стрижка сегодня не сделает вас привлекательнее, а может даже пагубно повлиять на рост волос.
24 июля
Прекрасный момент, чтобы посетить парикмахера и изменить форму вашей прически.
А вот от окрашивания лучше отказаться, цвет может получиться не совсем удачным.
25 июля
Сегодня окрашивание также не даст ожидаемого результата, зато стрижка будет красивой и даже принесет удачу.
26 июля
Стрижка в этот день хорошо повлияет на ваше финансовое положение и благополучие семьи.
А вот от окрашивания лучше отказаться, чтобы не повредить здоровью.
27 июля
Не нужно проводить эксперименты над волосами, они могут испортить вам внешность и настроение.
Сегодня неудачной будет даже укладка, так что лучше ограничиться простой прической.
28 июля
Подстричь волосы сегодня — очень плохая идея, так как вы не только можете не получить желаемого результата, но и притянуть к себе ухудшение материального положения.
29 июля
Прекрасный день для экспериментов и дерзких решений.
Покраска и стрижка, которые вы сделаете сегодня, привлекут к вам внимание противоположного пола и сделают популярными.
30 июля
Не очень благоприятный день для стрижки, зато оздоровительная маска пойдет на пользу и придаст сил.
Окрашивание в кардинально другой цвет нежелательно, а освежить цвет не помешает.
31 июля
Стричься сегодня не нужно, так как ваши волосы могут потерять силу и здоровье.
Окрашивание и спа-процедуры сейчас не противопоказаны.
Лунный календарь на июль
Кроме прически Луна существенно влияет на здоровье, судьбу и настроение человека. В какие-то дни стоит посвятить себя саморазвитию, а в какие-то — окунуться с головой в работу.
Чтобы вы могли удачно распланировать свой месяц, Факты ICTV подготовили для вас полный лунный календарь на июль 2021 года.