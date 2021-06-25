День моряка 2021 в Украине: поздравления в открытках

Сегодня, 25 июня, отмечают международный День моряка. Это профессиональный праздник мореплавателя.

Отмечать День моряка начали относительно недавно — в 2010 году, в 2021 году празднику исполняется 11 лет.

Профессия моряка нелегкая, поэтому люди по всему миру выражают им благодарность за вклад в мировую экономику, международную торговлю и развитие общества.

Эта дата в большей мере посвящена морякам торгового флота.

Если у вас в семье или окружении есть мореплаватели, то не забудьте их поздравить с профессиональным праздником. Факты ICTV подготовили подборку поздравлений с Днем моряка в открытках.