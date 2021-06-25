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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Telegram запустил групповые видеозвонки

Телеграм

В обновленной версии Telegram появились групповые видеозвонки, трансляция экрана в голосовых чатах, а также улучшена функция шумоподавления.

Теперь голосовой чат в любой группе Telegram можно превратить в видеоконференцию. Достаточно того, чтобы один из участников нажал на значок камеры. Также есть возможность закрепить на экране одного из участников видео, чтобы оно постоянно не переключалось на других.

Telegram добавил групповые видеозвонки и трансляцию экрана

Пока что режим видеоконференции доступен одновременно 30 участникам, но разработчики обещают, что количество со временем увеличится. Стоит отметить, что видеозвонки можно проводить не только с телефона, поскольку они также оптимизированы для больших экранов.

Telegram добавил групповые видеозвонки и трансляцию экрана

Также теперь можно проводить трансляцию экрана, например, если вы что-то хотите показать другим участникам.

Telegram добавил групповые видеозвонки и трансляцию экрана

В обновленной версии Telegram улучшено шумоподавление, которое при необходимости можно отключить в настройках.

На официальной странице Telegram также сообщили, что в новой версии  добавили анимированные фоны чатов и анимацию при отправке сообщений.

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Источник: Telegram

Фото: Depositphotos

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