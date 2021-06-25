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Факты / Lifestyle
Софія Телішевська |

Какой праздник 26 июня

календар 26 червня

Во всем мире 26 июня празднуют Международный день борьбы с наркотиками.

Этот праздник был основан Генассамблеей ООН в 1987 году по рекомендации Международной конференции по борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня — какой сегодня праздник

Также отмечается Международный день в поддержку жертв пыток, установленный Генассамблеей в 1997 году для искоренения жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство человека видов обращения и наказания.

А православные христиане чтят память святой мученицы Акилины, которая была казнена в 12 лет за то, что пыталась наставить своих подруг на путь истинный.

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Приметы на 26 июня

  • Если земля прогрелась и рожь зацвела – пора сеять гречиху.
  • Если работать плохо – урожай гречки будет плохим.
  • Если насекомых много – будет хорошая и сухая погода.
  • Если с самого утра пчелы вокруг цветков летают – день будет хорошим.
  • Если паук на закате сидит в своей паутине – будет сухая погода.

Что нельзя делать 26 июня

  • Ссориться и поминать кого-то плохим словом.
  • Ходить в лес или посадку.
  • Отказывать людям, которые хотят прийти в гости.

Именины 26 июня

Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван и Пелагея.

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