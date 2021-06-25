Синоптики Укргидрометцентра предупреждают о сложных погодных условиях в выходные — 26 и 27 июня.

В частности, в субботу на западе, а днем ​​также на севере и юге страны ожидаются сильные ливни с грозами, град и шквалы до 15-20 м/с.

На следующий день, в воскресенье, такая погода будет наблюдаться практически на всей территории Украины. Это соответствует І уровню опасности (желтый).

Из-за сильных осадков в течение 26-27 июня на реках Карпатского региона ожидается подъем уровней воды на 0,3-1,3 м, однако без негативных последствий.

Кроме того, возможно подтопление пониженных мест, а в горных районах существует угроза схода селевых потоков.

Ранее синоптики прогнозировали, что в выходные жара в Украине немного спадет, поскольку на территорию страны с Атлантики зайдут прохладные воздушные массы.

Однако это не касается восточных регионов, а также Днепропетровской и Запорожской областей.