День ангела Анны празднуют 26 июня. Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает благодать, милость Божья.

По другим толкованиям оно может также означать хорошая, милая, симпатичная, добрая. А еще это имя — одно из самых распространенных в Европе и одно из самых почитаемых в христианстве.

Анна — веселая девушка, которая знает себе цену. Девушки с таким именем притягивают к себе внимание как среди мужчин, так и женщин, поскольку они очень красивы.

Факты ICTV подготовили поздравления в стихах, СМС и открытках с днем ангела Анны.

Поздравления с днем ангела Анны в открытках

Поздравления с днем ангела Анны в стихах и СМС

С днем ангела тебя, Анюта,

Пусть удается тебе все,

И жизнь пусть каждую минуту

Лишь радость и добро несет!

***

В праздник Анны поздравляю

Я, Анюточка, тебя.

И желаю только счастья,

Хорошеть день ото дня.

***

Пусть бережет тебя, Анюта,

Каждый день Святая Анна!

Желаю благ земных, уюта,

Живи счастливо постоянно!

***

Я в День Анны пожелаю

Благ житейских и добра,

Чтоб всегда тебя Святая

К счастью и любви вела.