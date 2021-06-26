День ангела Анны празднуют 26 июня. Это имя имеет древнееврейское происхождение и означает благодать, милость Божья.
По другим толкованиям оно может также означать хорошая, милая, симпатичная, добрая. А еще это имя — одно из самых распространенных в Европе и одно из самых почитаемых в христианстве.
Анна — веселая девушка, которая знает себе цену. Девушки с таким именем притягивают к себе внимание как среди мужчин, так и женщин, поскольку они очень красивы.
Факты ICTV подготовили поздравления в стихах, СМС и открытках с днем ангела Анны.
Поздравления с днем ангела Анны в открытках
Поздравления с днем ангела Анны в стихах и СМС
С днем ангела тебя, Анюта,
Пусть удается тебе все,
И жизнь пусть каждую минуту
Лишь радость и добро несет!
***
В праздник Анны поздравляю
Я, Анюточка, тебя.
И желаю только счастья,
Хорошеть день ото дня.
***
Пусть бережет тебя, Анюта,
Каждый день Святая Анна!
Желаю благ земных, уюта,
Живи счастливо постоянно!
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Я в День Анны пожелаю
Благ житейских и добра,
Чтоб всегда тебя Святая
К счастью и любви вела.