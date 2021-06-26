Жаркая погода опасна не только для людей, но и для животных. Наша задача — помочь четверолапым друзьям пережить солнцепек.

Как помочь животным в жару — читайте на Фактах ICTV.

Большую часть времени питомец проводит дома, поэтому если у вас установлен кондиционер, то не забывайте его включать. Самое главное — оптимальная температура, при которой четверолапый друг не простудится. Миска с охлажденной водой всегда должна быть в доступе, не забывайте ее проверять.

Справиться с жарой животному поможет обычное полотенце, смоченное холодной водой или специальный охлаждающий коврик, купленный в зоомагазине.

Если ваша собака или кот слишком пушистые, им поможет короткая стрижка. Однако брить их не стоит, поскольку шерсть защищает от солнечных ожогов.

Сократите время прогулок на улице. И не выходите в солнцепек, лучше делайте это рано утром или после 18.00. Если по каким-то причинам такое время не подходит, то прогуливайтесь с животным по траве — асфальт и тротуары сильно нагреваются.

Если вы решили отправиться в поездку вместе со своим любимчиком, то ни в коем случае не оставляйте его в запертой машине. Также возьмите с собой полотенце и замороженную бутылку с водой, чтобы их можно было положить возле питомца. Не забывайте периодически предлагать ему пить.

Если вы заметили, что ваш любимец себя странно ведет — обильное выделение слюны, очень вялый или беспокойный и другое, тогда необходимо оказать первую помощь.

Переместите четверолапого друга в прохладное место, предложите попить, на заднюю часть шеи, под мышки и в области паха положите смоченное полотенце, сбрызните водой уши и лапы. После — обратитесь к ветеринару.