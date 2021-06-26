27 июня отмечается День молодежи Украины, который выпадает на последнее воскресенье месяца.

Этот праздник был основан в 1994 году, когда молодежные объединения и организации выдвинули соответствующую инициативу.

27 июня – какой сегодня праздник

Также во всем мире празднуется День рыболовства, установленный в 1985 году Международной конференцией по регулированию и развитию этой отрасли.

Кроме того, отмечается День малого и среднего бизнеса, установленный в 2017 году Генеральной Ассамблеей ООН. Поздравления получают сотрудники малых и средних предприятий, которые являются основой экономики большинства стран мира.

Более того, православные почитают память пророка Елисея и святителя Мефодия.

Приметы на 27 июня

Если ветер северо-западный дует – к дождю и ненастью;

если ветер дует с востока – будут болезни и невзгоды;

если погода пасмурная – в течение семи дней нужно ждать дождя;

если утки не крякают – к грозе;

если теплая погода – к продуктивной неделе;

если стрекозы громко стрекочут – к ненастью;

если много мошек и комаров – к хорошему урожаю ягод и грибов.

Что нельзя делать 27 июня

Ругаться, кричать и ссориться, иначе можно навлечь на себя и родственников беду;

заниматься уборкой и тяжелым трудом;

подстригаться и ходить в парикмахерскую.

Именины 27 июня

День ангела отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел.