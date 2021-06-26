Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Какой праздник 27 июня

Какой праздник 27 июня

27 июня отмечается День молодежи Украины, который выпадает на последнее воскресенье месяца.

Этот праздник был основан в 1994 году, когда молодежные объединения и организации выдвинули соответствующую инициативу.

27 июня – какой сегодня праздник

Также во всем мире празднуется День рыболовства, установленный в 1985 году Международной конференцией по регулированию и развитию этой отрасли.

Кроме того, отмечается День малого и среднего бизнеса, установленный в 2017 году Генеральной Ассамблеей ООН. Поздравления получают сотрудники малых и средних предприятий, которые являются основой экономики большинства стран мира.

Более того, православные почитают память пророка Елисея и святителя Мефодия.

Читайте
С теплом в сердце: благотворители провели праздник для детей с аутизмом

Приметы на 27 июня

  • Если ветер северо-западный дует – к дождю и ненастью;
  • если ветер дует с востока – будут болезни и невзгоды;
  • если погода пасмурная – в течение семи дней нужно ждать дождя;
  • если утки не крякают – к грозе;
  • если теплая погода – к продуктивной неделе;
  • если стрекозы громко стрекочут – к ненастью;
  • если много мошек и комаров – к хорошему урожаю ягод и грибов.

Что нельзя делать 27 июня

  • Ругаться, кричать и ссориться, иначе можно навлечь на себя и родственников беду;
  • заниматься уборкой и тяжелым трудом;
  • подстригаться и ходить в парикмахерскую.

Именины 27 июня

День ангела отмечают: Александр, Владимир, Георгий, Иосиф, Николай, Павел.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка