27 июня украинцы отмечают День молодежи. Факты ICTV по случаю праздника подготовили тест, по которому можно определить, к какому поколению вы принадлежите.

Социологи определили шесть теорий поколений: сильных GI, поколения “молчаливых”, трудолюбивых бэби-бумеров, непокоренных Х, мультифункциональных Y и диджитализованих Z.

Ученые считают, что каждые 20-25 лет в мире происходит смена поколений, а также ценностей и поведения.

Какие есть поколения:

Generation Item — победители (1900-1923 гг.)

Pensioners — молчаливое поколение (1923-1943 гг.)

Baby Boomers — бэби-бумеры (1943-1963 гг.)

Х — неизвестное поколение (1963-1982 гг.)

Y — миллениалы (1982-2000 гг.)

Z — центениалы (2000-2021 гг.)

Эти поколения отличаются во взглядах, мыслях, действиях, восприятии информации и даже в стиле жизни.

Люди одной возрастной группы объединяется вокруг общих обычаев, отличающихся от обычаев других.

Каждое поколение переживает четыре цикла: подъем — пробуждение — спад — кризис.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, взгляды кого из поколений вам близки.