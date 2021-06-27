27 июня украинцы отмечают День молодежи. Факты ICTV по случаю праздника подготовили тест, по которому можно определить, к какому поколению вы принадлежите.
Социологи определили шесть теорий поколений: сильных GI, поколения “молчаливых”, трудолюбивых бэби-бумеров, непокоренных Х, мультифункциональных Y и диджитализованих Z.
Ученые считают, что каждые 20-25 лет в мире происходит смена поколений, а также ценностей и поведения.
Какие есть поколения:
- Generation Item — победители (1900-1923 гг.)
- Pensioners — молчаливое поколение (1923-1943 гг.)
- Baby Boomers — бэби-бумеры (1943-1963 гг.)
- Х — неизвестное поколение (1963-1982 гг.)
- Y — миллениалы (1982-2000 гг.)
- Z — центениалы (2000-2021 гг.)
Эти поколения отличаются во взглядах, мыслях, действиях, восприятии информации и даже в стиле жизни.
Люди одной возрастной группы объединяется вокруг общих обычаев, отличающихся от обычаев других.
Каждое поколение переживает четыре цикла: подъем — пробуждение — спад — кризис.
Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, взгляды кого из поколений вам близки.