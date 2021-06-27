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Факты / Lifestyle
Юлія Клєцова |

День молодежи 2021: лучшие поздравления в открытках

День молодежи 2020

Уже 27-й год подряд в последнее воскресенье июня украинцы празднуют День молодежи. В этом году праздник приходится на 27 июня.

Традиционно в этот день устраивают концерты и праздничные мероприятия для того, чтобы молодое поколение смогло весело и беззаботно провести время.

Этот праздник напоминает, что стоит наслаждаться каждым моментом жизни, ведь молодость очень быстротечна.

Сегодня можно поздравить своих знакомых, поднять им настроение и порадовать праздничной открыткой. Специального для этого Факты ICTV сделали эксклюзивные открытки с Днем молодежи 2021.

Открытки с днем молодежи 2020

Открытки с днем молодежи 2020

Открытки с днем молодежи 2020

Открытки с днем молодежи 2020

Открытки с днем молодежи 2020

Ранее Факты ICTV рассказывали, куда пойти на День молодежи 2021. В этот праздник пройдет множество мероприятий, на которых можно весело и с интересом провести время.

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