Уже 27-й год подряд в последнее воскресенье июня украинцы празднуют День молодежи. В этом году праздник приходится на 27 июня.

Традиционно в этот день устраивают концерты и праздничные мероприятия для того, чтобы молодое поколение смогло весело и беззаботно провести время.

Этот праздник напоминает, что стоит наслаждаться каждым моментом жизни, ведь молодость очень быстротечна.

Сегодня можно поздравить своих знакомых, поднять им настроение и порадовать праздничной открыткой. Специального для этого Факты ICTV сделали эксклюзивные открытки с Днем молодежи 2021.

Ранее Факты ICTV рассказывали, куда пойти на День молодежи 2021. В этот праздник пройдет множество мероприятий, на которых можно весело и с интересом провести время.