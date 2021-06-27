Куда пойти в Киеве на День молодежи: афиша мероприятий

Уже в это воскресенье, 27 июня, в Украине будут отмечать День молодежи. В этот праздник пройдет множество мероприятий, на которых можно весело и с интересом провести время.

Куда пойти на День молодежи в Киеве — читайте на Фактах ICTV.

Быстрые знакомства Speed dating

Быстрые знакомства — это интересный эксперимент для тех, у кого нет второй половинки. Свидания проходят в мини-формате по 7 минут. За вечер у вас есть возможность познакомиться с 10-15 людьми противоположного пола.

Возможно, среди них вы встретите своего человека, а если нет, то разнообразите свои знакомства.

Адрес: ул. Софиевская, 14 (ресторан Carpaccio).

Время: 12.30.

Цена: от 498 грн.

Олег Кензов

Хотите провести День молодежи весело и с танцами? Предлагаем вам посетить концерт Олега Кензова. Обстановка по кайфу, Отвечаю, Папин бродяга — хиты, которые у всех на слуху и под которые невозможно усидеть.

Адрес: Венецианский остров, 1 (Bakkara River Party).

Время: 20.00.

Цена: 400-1600 грн.

Stand-up b Barbeer music pub

Любите юмор? 27 числа есть возможность сходить на Stand-up, на котором выступят Иван Жорноклей, Денис Короблев, Андрей Бережко, Ирина Гиль и Максим Давиденко.

Шоу-программа пройдет на двух языках — украинском и русском.

Адрес: ул. Михаила Максимовича, 4.

Время: 19.00 (продолжительность — 90 минут)

Цена: 180-250 грн.

Фотовикенд: insta-прогулка от InstaCafe

Для тех, кто хочет красивые фотографии в Instagram, идеально подойдет insta-прогулка. 20 минут с профессиональным фотографом и ваш профиль заиграет новыми красками.

Способ не только весело и интересно провести время, но и с пользой. После фотосессии вам предоставят все сделанные фотографии, а также девять снимков обработает фотограф.

На insta-прогулку вы можете отправиться со своей второй половинкой или друзьями.

Адрес: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал).

Время: 11.00.

Цена: 799 грн.

Круиз в Межигорье

В День молодежи можно отправится в круиз в Межигорье на теплоходе. Вас ждет прогулка по реке Днепр, прохождение шлюза и Киевского водохранилища. Остановка — парк Межигорье и прогулка по нему в течение 3-х часов.

Адрес: Почтовая площадь, 3 (Речной вокзал, четвертый причал).

Время: 11.00 (продолжительность семь часов).

Цена: 500-550 грн.