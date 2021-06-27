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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

Прикольные поздравления с Днем молодежи в стихах

молодежь

Сегодня, 27 июня, в Украине празднуют День молодежи. Этот праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье первого месяца лета.

История Дня молодежи началась еще в конце 1950-х годов. В 2021 году празднику исполняется 63 года.

В этот день принято поздравлять молодых людей — тех, от кого зависит будущее нашей страны и мира в целом. Также вы можете поздравить всех, кого посчитаете нужным.

Факты ICTV подготовили подборку прикольных поздравлений с Днем молодежи.

*****
День молодежи наступил,
праздник ярких, энергичных,
праздник молодых светил,
дерзких и оптимистичных.

Поздравляю с ним тебя
и желаю непременно
свой большой потенциал
привнести в большое дело!

*****

С Днем молодежи тебя поздравляю,
успехов во всем и удачи желаю!
Пусть настроение будет классным,
а лето — теплым и прекрасным!

*****

День молодежи — праздник общий,
ведь все мы молоды душой.
С огнем внутри гораздо проще,
и пусть не снится нам покой.

Желаю жить легко и просто,
и верить в чудо на земле.
Пусть каждый день мечту подарит,
и лучик солнца на стекле.

*****

Ты живешь, пока ты молод,
и горит огонь в душе.
Возраст в паспорте не повод,
на нос нацепить пенсне.
День прекрасный молодежи,
это праздник твой и мой.
Я желаю процветания,
жить с душою молодой.

*****

Будь как молодой бычок,
Как листок зеленый,
Юным, дерзким, озорным,
В молодость влюбленным!

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