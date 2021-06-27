Сегодня, 27 июня, в Украине празднуют День молодежи. Этот праздник ежегодно отмечают в последнее воскресенье первого месяца лета.

История Дня молодежи началась еще в конце 1950-х годов. В 2021 году празднику исполняется 63 года.

В этот день принято поздравлять молодых людей — тех, от кого зависит будущее нашей страны и мира в целом. Также вы можете поздравить всех, кого посчитаете нужным.

Факты ICTV подготовили подборку прикольных поздравлений с Днем молодежи.

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День молодежи наступил,

праздник ярких, энергичных,

праздник молодых светил,

дерзких и оптимистичных.

Поздравляю с ним тебя

и желаю непременно

свой большой потенциал

привнести в большое дело!

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С Днем молодежи тебя поздравляю,

успехов во всем и удачи желаю!

Пусть настроение будет классным,

а лето — теплым и прекрасным!

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День молодежи — праздник общий,

ведь все мы молоды душой.

С огнем внутри гораздо проще,

и пусть не снится нам покой.

Желаю жить легко и просто,

и верить в чудо на земле.

Пусть каждый день мечту подарит,

и лучик солнца на стекле.

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Ты живешь, пока ты молод,

и горит огонь в душе.

Возраст в паспорте не повод,

на нос нацепить пенсне.

День прекрасный молодежи,

это праздник твой и мой.

Я желаю процветания,

жить с душою молодой.

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Будь как молодой бычок,

Как листок зеленый,

Юным, дерзким, озорным,

В молодость влюбленным!