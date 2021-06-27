В 2021 году 28 июня отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 28 июня.
28 июня — какой сегодня праздник
28 июня в Украине отмечают День Конституции — один из важнейших государственных праздников. В этот день будут торжественные мероприятия во многих городах государства.
В народе 28 июня чествуют память Фита и Амоса. Этот день считали последним, когда можно сеять рожь для хорошего урожая.
Именины 28 июня
Кто празднует именины: Михаил, Семен, Федор, Григорий, Августин, Ефрем, Кира, Лазар.
Приметы на 28 июня
- Если пойдет дождь — плохо для ржи.
- В этот день хорошо растет овес.
- На Фита верующие молятся о защите скота от напасти.
- Если будет большое количество мух — жди хорошего урожая гречки.
Что нельзя делать 28 июня
- нельзя выбрасывать остатки со стола;
- нельзя рассказывать плохие сны до заката;
- нельзя кричать на кого-то.
К слову, День Конституции в Украине утвердили в 1996 году, тем самым отменив конституцию УССР 1987 года. Историю создания и пять главных фактов о Дне Конституции Украины, читайте в материале Фактов ICTV.