В 2021 году 28 июня отмечают несколько праздников. Среди них также есть и церковные праздники. Факты ICTV рассказывают, какой праздник 28 июня.

28 июня — какой сегодня праздник

28 июня в Украине отмечают День Конституции — один из важнейших государственных праздников. В этот день будут торжественные мероприятия во многих городах государства.

В народе 28 июня чествуют память Фита и Амоса. Этот день считали последним, когда можно сеять рожь для хорошего урожая.

Именины 28 июня

Кто празднует именины: Михаил, Семен, Федор, Григорий, Августин, Ефрем, Кира, Лазар.

Приметы на 28 июня

Если пойдет дождь — плохо для ржи.

В этот день хорошо растет овес.

На Фита верующие молятся о защите скота от напасти.

Если будет большое количество мух — жди хорошего урожая гречки.

Что нельзя делать 28 июня

нельзя выбрасывать остатки со стола;

нельзя рассказывать плохие сны до заката;

нельзя кричать на кого-то.

К слову, День Конституции в Украине утвердили в 1996 году, тем самым отменив конституцию УССР 1987 года. Историю создания и пять главных фактов о Дне Конституции Украины, читайте в материале Фактов ICTV.