День Конституции Украины ежегодно празднуют 28 июня. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, а значит — это официальный выходной день.

Конституцию Украины Верховная рада приняла 28 июня в 1996 году. Это основной закон, который гарантирует каждому гражданину Украины права и свободу.

Также День Конституции Украины — это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2021 — читайте на Фактах ICTV.

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День Конституции сегодня

Большой украинской страны.

Вам пожелать хочу здоровья,

Надежды, веры и любви.

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День Конституции сегодня,

Я поздравляю нас друзья.

Пускай в стране стабильность будет,

Чтобы в достатке жила каждая семья!

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С Днем Конституции сегодня

Вас поздравляю от души.

Пусть наши правила, свободы

Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает

Важнейший этот документ,

Ты вспомни свод сей правил главных

В ответственный всегда момент.

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С Днем Конституции от сердца

Я вас сегодня поздравляю.

Порядок чтоб закон хранил

Я вам от сердца пожелаю.

Пусть самый важный документ

Всем гарантирует свободу,

Несправедливости не даст

Для воли никакого ходу.

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Есть украинский основной закон нас,

по Конституции стараемся мы жить,

чтобы считаться гражданином Украины,

мы все усилия должны же приложить!

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День главного закона Украины,

Сегодня будем праздновать сполна,

Так веселись и будь всегда моложе,

Любимая прекрасная страна.

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Сегодня праздник очень важный,

Ведь Конституция была стране дана,

Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,

Чтобы сбылась заветная мечта!