День Конституции Украины ежегодно празднуют 28 июня. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, а значит — это официальный выходной день.
Конституцию Украины Верховная рада приняла 28 июня в 1996 году. Это основной закон, который гарантирует каждому гражданину Украины права и свободу.
Также День Конституции Украины — это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.
Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2021 — читайте на Фактах ICTV.
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День Конституции сегодня
Большой украинской страны.
Вам пожелать хочу здоровья,
Надежды, веры и любви.
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День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья!
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С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.
Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.
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С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.
Пусть самый важный документ
Всем гарантирует свободу,
Несправедливости не даст
Для воли никакого ходу.
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Есть украинский основной закон нас,
по Конституции стараемся мы жить,
чтобы считаться гражданином Украины,
мы все усилия должны же приложить!
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День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.
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Сегодня праздник очень важный,
Ведь Конституция была стране дана,
Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,
Чтобы сбылась заветная мечта!