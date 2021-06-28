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Факты / Lifestyle
Юлія Ляхова |

Поздравления в СМС с Днем Конституции Украины 2021

День Конституції

День Конституции Украины ежегодно празднуют 28 июня. В 2021 году эта дата выпадает на понедельник, а значит — это официальный выходной день.

Конституцию Украины Верховная рада приняла 28 июня в 1996 году. Это основной закон, который гарантирует каждому гражданину Украины права и свободу.

Также День Конституции Украины — это единственный государственный праздник, закрепленный в самой Конституции.

Лучшие поздравления с Днем Конституции Украины 2021 — читайте на Фактах ICTV.

*****

День Конституции сегодня
Большой украинской страны.
Вам пожелать хочу здоровья,
Надежды, веры и любви.

*****

День Конституции сегодня,
Я поздравляю нас друзья.
Пускай в стране стабильность будет,
Чтобы в достатке жила каждая семья!

*****

С Днем Конституции сегодня
Вас поздравляю от души.
Пусть наши правила, свободы
Достойны будут, хороши.

Пускай всегда нас защищает
Важнейший этот документ,
Ты вспомни свод сей правил главных
В ответственный всегда момент.

*****

С Днем Конституции от сердца
Я вас сегодня поздравляю.
Порядок чтоб закон хранил
Я вам от сердца пожелаю.

Пусть самый важный документ
Всем гарантирует свободу,
Несправедливости не даст
Для воли никакого ходу.

*****

Есть украинский основной закон нас,
по Конституции стараемся мы жить,
чтобы считаться гражданином Украины,
мы все усилия должны же приложить!

*****

День главного закона Украины,
Сегодня будем праздновать сполна,
Так веселись и будь всегда моложе,
Любимая прекрасная страна.

*****

Сегодня праздник очень важный,
Ведь Конституция была стране дана,
Желаю, чтобы жизнь была столь интересной,
Чтобы сбылась заветная мечта!

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