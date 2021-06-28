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Юлія Захарченко |

Концерт классической музыки и световое шоу: афиша ко Дню Конституции 2021

Концерт классической музыки и световое шоу: афиша ко Дню Конституции 2021

28 июня в Украине отмечают День Конституции. В этот праздник запланировано много торжественных мероприятий, на которых можно интересно и весело провести время.

Множество официальных событий произойдет в центре Киева. В частности, на площади Конституции возле здания Верховной Рады Украины.

Афиша на День Конституции 2021

9.00 — Национальная гвардия Украины заступит в почетный караул возле здания Верховной Рады;

10.00 — церемония поднятия флага Украины на площади Конституции, установление памятного знака Тризуб;

11.00 — торжественное заседание Верховной Рады Украины;

12.30 — совместное фотографирование на крыльце Верховной Рады Украины;

13.00 — просветительские мероприятия;

20.00 — концерт классической музыки в исполнении эстрадно-симфонического оркестра на площади Конституции;

21.30 — световое шоу на площади Конституции.

На торжественные мероприятия пригласили нардепов прошлых созывов, членов Ассоциации народных депутатов, представителей дипломатических учреждений и международных организаций, президента Украины, глав Верховной Рады и других должностных лиц.

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Фото: Depositphotos

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