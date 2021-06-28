День Конституции Украины в 2021 году празднуют в понедельник 28 июня. Это единственный праздник, который, закрепленное в самой Конституции.
Принятие Конституции было важнейшим шагом в обеспечении прав человека и способствовало повышению авторитета страны в мире. Это утвердило Украину на мировой карте демократических стран.
Поэтому поздравьте своих родных и близких с этим историческим днем становления Основного закона в Украине.
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День Конституции Украины
Конституцию Украины Верховная Рада приняла 28 июня 1996 года. Это был один из важных шагов в обеспечении прав человека и гражданина.
Куда пойти на День Конституции в Киеве — читайте в нашем материале.