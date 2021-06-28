Петров пост 2021 начинается спустя неделю после Троицы. Он установлен в честь апостолов Петра и Павла, память которых почитают 12 июля.
Петров пост всегда заканчивается 11 июля. В 2021 году он стартует 28 июня.
Пост, который еще называют Апостольским или Петропавловским, считается не таким строгим, как Великий. Однако мясо, молочные продукты и яйца употреблять также запрещается.
В определенные дни разрешается употреблять рыбу и вино. А в церковные праздники, которые приходятся на период поста, можно есть все.
Соблюдать пост не рекомендуется детям, пожилым людям, беременным и кормящим женщинам. Также не стоит придерживаться ограничений людям:
- с проблемами желудочно-кишечного тракта;
- с нарушением обмена веществ;
- больным сахарным диабетом;
- с онкологическими заболеваниями;
- которые проходят послеоперационную реабилитацию;
- с нарушением работы почек;
- с хроническими заболеваниями.
Факты ICTV составили список, что можно есть в Петров пост и в какие дни.
Основу рациона в Петров пост составляют овощи и фрукты. Крупы — следующие по популярности. Рис, гречка, ячменная крупа, пшено, булгур, кус-кус, кукурузная крупа, овсянка являются источником углеводов и дают ощущение сытости.
Рыба, которая разрешается в отдельные дни поста, является источником белка. Однако жарить ее не рекомендуется. Запекание, тушение или приготовление на пару считаются лучшими методами.
Растительные масла можно употреблять во вторник, четверг, субботу и воскресенье.
Другим источником белка во время поста могут быть грибы и бобовые: горох, нут, чечевица, фасоль.
Хлеб разрешается только тот, который не имеет в своем составе молочных продуктов и яиц.
Десерты могут заменить сухофрукты, сырые фрукты, орехи и мед.
Петров пост 2021: календарь питания
28 июня (понедельник) — горячая пища без масла.
29 июня (вторник) — горячие блюда, фрукты, овощи, грибы, хлеб, сухофрукты, рыба, морепродукты, ягоды.
30 июня (среда) — строгий пост. Разрешается только сырая пища — овощи, фрукты, ягоды, орехи, сухофрукты, хлеб и вода.
1 июля (четверг) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.
2 июля (пятница) — сыроедение.
3 июля (суббота) — к горячей пище разрешается употреблять рыбу и морепродукты.
4 июля (воскресенье) — горячая пища (супы, каши, тушеные овощи и грибы), рыба, морепродукты, овощи, фрукты, ягоды, сухофрукты, орехи.
5 июля (понедельник) — горячая пища без масла.
6 июля (вторник) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.
7 июля (среда) — Рождество Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна (Ивана Купала). В этот день разрешается рыба, морепродукты, горячие блюда, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, грибы и вино.
8 июля (четверг) — рыба, морепродукты, супы, тушеные овощи и грибы, каши, фрукты, ягоды, орехи.
9 июля (пятница) — сыроедение.
10 июля (суббота) — рыба, морепродукты, овощи, фрукты, сухофрукты, орехи, горячие блюда.
11 июля (воскресенье) — горячие блюда, рыба и морепродукты.
В общем, по понедельникам разрешаются блюда без добавления растительного масла — каша, суп, запеченные или тушеные овощи, грибы. Также можно добавить в рацион немного фруктов, овощей, сухофруктов, орехов, хлеба и, конечно, воды.
Во вторник, четверг, субботу и воскресенье к рациону понедельника можно добавить рыбу и морепродукты, и растительное масло.
По средам и пятницам нужно придерживаться строгого поста, а именно сыроедения. Питаться разрешается сырыми овощами, фруктами, ягодами, орехами, сухофруктами, хлебом и водой.
В дни больших церковных праздников, которые могут быть во время поста, можно питаться рыбой, морепродуктами, горячими блюдами, овощами, фруктами, ягодами, сухофруктами, орехами, хлебом без молочных продуктов и яиц. Разрешается выпить немного вина.