28 июня граждане отмечают 25-летие Конституции Украины. Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с годовщиной важной законодательной инициативы.

Об этом глава государства написал на своей странице в социальной сети Twitter.

— Конституции Украины — 25! Она молодая, но зрелая и мудрая. Она демократичная и человекоцентричная, ведь треть ее статей посвящена правам и свободам человека и гражданина. Конституция — символ нашего государства, истории и независимости! Искренне поздравляю всех нас с этим особым праздником, — подчеркнул президент.

Утром 28 июня 1996 года Верховная Рада после почти суток непрерывной работы приняла Конституцию независимой Украины.

По случаю праздника в этот день запланировано много торжественных мероприятий в Киеве и других городах Украины.

В частности, в 20.00 на площади Конституции в столице начнется концерт классической музыки в исполнении эстрадно-симфонического оркестра, а после него световое шоу.