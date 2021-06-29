Вечером 28 июня в небе над Киевом местные жители заметили облако, похожее формой на атомный гриб.

Озадаченные жители столицы поделились фотографиями этого явления в социальных сетях. Мнения разделились — кто-то восхищался увиденным, другие отмечали, что атомный гриб выглядит жутко.

Однако в действительности причин для волнения нет. В Укргидрометцентре объяснили, почему облако необычно выглядело и что происходило в небе.

По данным синоптиков, такое явление называется Cumulonimbus incus. Это кучево-дождевое облако, которое достигло высоты изотермии на границе тропосферы и стратосферы.

В Укргидрометцентре отметили, что восходящие потоки воздуха не могут преодолеть блокирующий слой изотермии.

По этой причине облако “растекается” по направлению преобладающего горизонтального потока воздуха.

Фото: Павел Иванов