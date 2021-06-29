Гороскоп на неделю, с 28 июня по 4 июля 2021 для всех знаков зодиака

Подробный гороскоп на неделю с 28 июня по 4 июля 2021 года составила астролог Анастасия Корытцева.

Неделя нам предстоит сложная. В этот период в противостоянии сойдутся два вредителя — Марс (жар) и Сатурн (холод). Вместе они создают аспект вражды, неприязни. В это время возможны противоречия и борьба за свои границы и рамки. Наибольше этому аспекту подвержены представители фиксированных знаков — Льва, Водолея, Скорпиона и Тельца.

Ссоры на этой неделе могут оказаться длительными. Наиболее сложными и конфликтными днями будут 28 июня, 1 июля, а также выходные — 3 и 4 июля.

Гороскоп для Овнов

Для Овнов главное напряжение на этой неделе будет связано с группами людей. Также будут трудности с занятием любимым делом, возможны препятствия, не стоит настаивать на том, что не идет само, так как вы можете потратить много энергии и не добиться нужной цели. Будьте осмотрительны в финансах, так как расходы могут быть опрометчивыми.

Гороскоп для Тельцов

Тельцам предстоит борьба за власть, начальственное положение. Дом и семья пока не являются источником ресурса и особой радости. Хотя еще в начале недели можно как-то закрепиться и подпитаться от семьи. Зато с финансами все хорошо, в это плане у вас получается принимать правильные решения. Более того, на этой неделе вас может ожидать определенный доход.

Гороскоп для Близнецов

Близнецы могут ощутить оживление, рост активности и ускорение информационных потоков, а это помогает принимать правильные решения. Однако будьте осторожны за рулем, в поездках, так как могут появиться некие препятствия. Также в этот период вы подвержены сплетням, особенно со стороны ваших близких людей. Будьте осторожны с тем, что презентуете миру.

Гороскоп для Раков

У Раков продолжается месяц дней рождений. Прекрасное время для подведения итогов прошедшего года, для внутреннего анализа. Однако вы подвержены лишним тратам. В целом ресурсы идут к вам не так радостно, как раньше. Это надо пережить, поэтому не стоит вкладывать слишком много усилий в получение дохода, лучше немного расслабиться и отдохнуть.

Гороскоп для Львов

У Львов достигают апогея конфликты с партнерами. Вы склонны скрывать от партнера определенную информацию или свои действия, а это непременно заметят, и вам оно выйдет боком. Хотя у вас оживляется социальная жизнь, поэтому можно и нужно выходить в свет. Вас ожидают интересные знакомства, но не романтические (о них лучше вообще пока забыть).

Гороскоп для Дев

У Дев ситуация в карьере пока стабилизируется. Вы ощутите приближение к своим целям. Однако ослабляется здоровье, а позиции ваших недоброжелателей усиливаются. Сейчас стоит подумать о своей репутации и о том, сколько сил вы тратите ради достижения своей цели. Это подходящее время для уединения, для того, чтобы привести свои мысли в порядок. Не стоит нарываться на лишнюю ответственность или обязанности.

Гороскоп для Весов

Тема вашего беспокойства может быть связана с детьми, если они у вас есть, а также с творческим проявлением и социальной реализацией. Вам очень хочется показать свои наработки миру, продемонстрировать то, что вы можете добиться многого. Однако именно на этой неделе не стоит торопиться и усердствовать, лучше сконцентрироваться на какой-то одной задаче и решать ее по возможности.

Гороскоп для Скорпионов

Вы сейчас рискуете тем, что можете потерять значимость своей роли на работе. Некоторые рискуют и вовсе остаться без работы из-за того, что ваше внимание оттягивают домашние вопросы. Будьте внимательны, не перегните палку с отстаиванием своих позиций, не играйте в начальника, если вам нужно подчиниться. Тем не менее, финансовая тема не должна вас сильно беспокоить.

Гороскоп для Стрельцов

Как ни странно, сейчас ваша сила в доме, в родных местах. Это хорошая возможность провести время с родителями, старшими родственниками, чтобы изучить свой род и в конце концов нарисовать свое фамильное древо. С путешествиями лучше повременить, так как много препятствий и сложностей могут вам встретиться, особенно если вы собрались куда-то далеко. Точка силы — ваши партнеры. Так что можете рассчитывать скорее на семейный отдых.

Гороскоп для Козерогов

Для тех, у кого есть долги, это будет сложная неделя. Может остро стать вопрос о возврате долга или выплате кредита. В этот период уж точно не стоит брать взаймы, особенно крупные суммы. Ваша сила сейчас в том, что вы можете опереться на близких людей, можете найти понимание с ними. Хорошее время для ремонта, улучшения своего быта. Дети могут принести какие-то радостные новости, но они могут быть с подвохом. Поэтому, может, придется разбирать какую-то детскую проблему. В целом сейчас важно беречь семейные отношения, так как повышена вероятность конфликтов.

Гороскоп для Водолеев

Основная тема недели — взаимоотношения с партнерами, которые могут выставлять претензии к вам, хотя вы тоже можете быть не менее непримиримы. Постарайтесь удержать те отношения, которые вы бережете. Если отношения распадаются, то восстановить их будет очень сложно. Позитивным фактором является личная самореализация. Также радость могут приносить дети и любимые дела.

Гороскоп для Рыб

Рыбам стоит обратить внимание на здоровье. Также могут досаждать поломки техники, ее придется восстанавливать. Однако не стоит начинать запланированный ремонт в доме. Отношения в доме достаточно ровные, вы можете пригласить гостей и насладиться приятным общением с ними.

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