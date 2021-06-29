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Факты / Lifestyle
Валентина Летяк |

Крещение Киевской Руси и День дружбы: календарь праздников на июль 2021

День дружби

В календаре на июль 2021 года нет государственных праздников и дополнительных выходных, однако много профессиональных дат.

В частности, в середине лета их отмечают украинские налоговики, бухгалтеры, металлурги, работники торговли, миротворцы, рыбаки и т. п.

Стоит также упомянуть о Днях семьи, поцелуя, дружбы и шоколада.

А 28 июля ежегодно отмечается День крещения Киевской Руси — Украины.

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Календарь неофициальных праздников на 2021 год

Праздники в июле 2021 — список

  • 1 июля — День архитектуры Украины
  • 2 июля — День налоговика Украины, Международный день спортивного журналиста
  • 3 июля — Международный день кооперативов
  • 4 июля — День Военно-морских сил ВСУ (первое воскресенье июля), День Национальной полиции Украины, День работников морского и речного флота, День судебного эксперта Украины
  • 5 июля — День освобождения Краматорска и Славянска от пророссийских террористов
  • 6 июля — Всемирный день поцелуя
  • 7 июля — День работника природно-заповедного дела
  • 8 июля — День семьи
  • 11 июля — Всемирный день народонаселения, Всемирный день шоколада, День рыбака
  • 14 июля — День взятия Бастилии
  • 15 июля — Всемирный день навыков молодежи, День украинских миротворцев
  • 16 июля — День бухгалтера Украины
  • 18 июля — День металлурга (День работников металлургической и горнодобывающей промышленности)
  • 20 июля — Международный день шахмат
  • 25 июля — День зубного техника, День работников торговли
  • 26 июля — День парашютиста
  • 28 июля — День крещения Киевской Руси — Украины, Всемирный день борьбы с гепатитом
  • 29 июля — День Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины
  • 30 июля — Всемирный день борьбы с торговлей людьми, День системного администратора, Международный день дружбы

Календар свят у липні 2021

Церковный календарь на 2021

В июле есть также важные православные праздники, на которые стоит обратить внимание — это Рождество Иоанна Предтечи или Иванов день (7 июля) и День святых апостолов Петра и Павла (12 июля).

Детальный церковный календарь на 2021 — на Фактах ICTV.

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