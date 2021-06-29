Над станцией Академик Вернадский зафиксировали редкие перламутровые облака (ФОТО)

В Антарктике на станции Академик Вернадский украинские полярники зафиксировали редкое явление — ледяные полярные стратосферные облака, более известные как перламутровые облака.

Именно этот тип облаков способствует разрушению озонового слоя. Так, на их поверхностях хлор приобретает реактивные формы, уничтожающие полярный стратосферный озон.

Такие облака состоят из кристалликов льда. Они наблюдаются преимущественно в полярных регионах и формируются в “сухой” стратосфере.

Над станцией Академик Вернадский зафиксировали редкие перламутровые облака / 3 фотографии

В Антарктике такое редкое явление можно увидеть в основном зимой, когда на высоте 15-27 км температура опускается до аномального уровня, составляющего около -85.

Также для появления таких облаков должны присутствовать миничастицы (ядра конденсации), на которых пар начинает переходить в жидкое состояние.

Перламутровые облака очень тонкие, поэтому днем ​​их практически не видно.

Однако во время захода солнца, когда свет отражается от кристалликов льда в облаках, возникает оптический эффект — иризация, который “красит” облака в разные цвета.

Источник: Национальный антарктический научный центр