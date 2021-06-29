Где самое безопасное место в доме?
Если начался пожар, который заблокировал выход — выйдите на балкон и закройте за собой дверь. Это нужно для того, чтобы спасателям было легче помочь жителям квартиры или дома, а вам будет легче дышать свежим воздухом.
Если в квартире нет балкона или доступ к нему отрезал огонь, закройте дверь в ванную комнату, наберите полную ванну воды и начните поливать из душа двери и стены.
В случае войны, урагана или землетрясения окна — ваш самый большой враг. Лучше закрыться в ванной комнате, если это землетрясение — держитесь у капитальных стен и углов, подальше от полок и шаткой мебели.
Куда звонить в случае ЧС?
Универсальным является номер 101. 101 — это не только пожарная служба, по этому телефону можно связаться с ГСЧС, то есть Государственной службой чрезвычайных ситуаций.
Здесь вам помогут в случае техногенных ЧС и дадут рекомендации на случай природных катастроф.
Куда идти в случае ЧС?
Нужно изучить карту бомбоубежищ на случай войны или террористических актов. Ознакомиться с ней можно на сайте городского совета в вашем населенном пункте. Обычно бомбоубежища есть в старых школах, некоторых жилых домах и больницах.
Найдите ближайшее к вашему дому и изучите наиболее безопасный маршрут, пройдитесь по нему в свободное время, покажите своим детям и другим членам семьи.
Если вам сообщили об эвакуации — не опаздывайте и берите с собой только самые необходимые вещи, как правильно собрать тревожный чемоданчик Факты ICTV писали ранее.
Также у вас дома должны быть записаны все контакты ваших близких, не только их мобильные телефоны, которые есть вашем смартфоне, но и телефоны их коллег, учителей и друзей.
Договоритесь о каком-то сигнале, который означает, что вам срочно надо связаться, несмотря на работу или учебу.
Это нужно, чтобы семья могла быстро среагировать и собраться в случае ЧС вместе.
Что должно быть дома на случай ЧС или войны?
Дома у вас должен быть заранее подготовлен тревожный чемоданчик, в котором есть запас еды и воды на несколько дней, копии важных документов и тревожная аптечка.
В аптечке должен быть необходимый минимум, который состоит из:
- ваты, бинтов и лейкопластыря;
- активированного угля;
- жаропонижающего средства;
- антигистаминного средства;
- лекарства против диареи и кишечной инфекции;
- антибиотиков в порошках;
- если вы принимаете какие-то специфические лекарства или имеете определенные особенности своего здоровья, подумайте об этом заранее.
Также очень важно следить за сроком давности, раз в полгода перебирайте свой чемоданчик, чтобы не повезти в эвакуацию просроченные консервы и недействительные документы.