Нужно изучить карту бомбоубежищ на случай войны или террористических актов. Ознакомиться с ней можно на сайте городского совета в вашем населенном пункте. Обычно бомбоубежища есть в старых школах, некоторых жилых домах и больницах.

Найдите ближайшее к вашему дому и изучите наиболее безопасный маршрут, пройдитесь по нему в свободное время, покажите своим детям и другим членам семьи.

Если вам сообщили об эвакуации — не опаздывайте и берите с собой только самые необходимые вещи, как правильно собрать тревожный чемоданчик Факты ICTV писали ранее.

Также у вас дома должны быть записаны все контакты ваших близких, не только их мобильные телефоны, которые есть вашем смартфоне, но и телефоны их коллег, учителей и друзей.

Договоритесь о каком-то сигнале, который означает, что вам срочно надо связаться, несмотря на работу или учебу.

Это нужно, чтобы семья могла быстро среагировать и собраться в случае ЧС вместе.