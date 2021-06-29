Роботостроительная компания Boston Dynamics научила семь роботов-псов Spot танцевать в унисон. Робопсы исполнили танец под песню южнокорейской группы BTS IONIQ: I’m On It.

В такт музыке руки роботов выстраивают плавную серию узоров, создавая для камеры образ многорукого робота-павлина. После семь робопсов расходятся, синхронизируя свои шаги и создавая впечатление обыгрывания танцевальных движений.

На самом деле роботы не реагируют на музыку, как это может показаться. В компании Boston Dynamics сообщили, что в них встроены внутренние часы.

— Несмотря на все свои сложные сенсоры, роботы даже не знают, что играет музыка. И их способность перемещаться в пространстве, не наступая друг другу на пятки, является результатом кропотливого позиционирования и программирования, — написали на сайте Boston Dynamics.

Также в компании рассказали, что было много проблем, связанных с внедрением видения хореографа, который привык работать с людьми.

— Все нужно было заранее продумать и четко прописать. У роботов есть преимущество перед людьми в том, что они легко воспроизводимы. Но у них есть недостаток, заключающийся в том, что вы должны рассказывать им каждую мелочь. Они вообще не импровизируют, — отмечает робототехник Boston Dynamics Эрик Уитман.

Источник: Boston Dynamics

Фото: скрин с видео Spot’s On It