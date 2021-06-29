День Петра и Павла — это важный праздник в церковном календаре. Христиане православной веры отмечают его 12 июля, а католики — 29 июня.

Апостолы Петр и Павел были одними из основоположников христианства и входили в ближайший круг Иисуса Христа. Они приняли мученическую смерть, но при этом оставались верными Богу до конца своих дней.

Петр был распят на кресте головой вниз из-за того, что он первым из апостолов пришел к гробу Спасителя и удостоился увидеть воскресшего Иисуса. А Павлу отсекли голову за распространение Христовой веры по всему миру.

Появление праздника связывают с днем переноса их мощей в Риме, который произошел именно 12 июля (29 июня по старому стилю).

Традиции праздника Петра и Павла

К празднику Петра и Павла принято соблюдать пост, который может очистить душу и тело человека. Он начинается через неделю после Троицы и заканчивается 12 июля.

Перед началом праздника стоит убрать собственный дом и приготовить мандрики — пончики из творога. Считается, что именно их ели Петр и Павел, когда путешествовали по миру.

В этот день принято ходить в церковь, где во время службы вспоминают деяния апостолов.

Также в праздник советуют избегать ссор и конфликтов. Следует пригласить к столу друзей и близких родственников.

В день Петра и Павла нужно отложить всю физическую работу. Нельзя вышивать, вязать, резать и заниматься другим рукоделием.

Запрещено жениться, поскольку считается, что брак не приведет ни к чему хорошему.

Праздник имеет особое значение для рыбаков, потому что апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем.

Раньше люди устраивали громкие гуляния, ярмарки и концерты в честь праздника апостолов.

Приметы на День Петра и Павла

В народе говорят, что холодная погода на праздник Петра и Павла будет означать бедный урожай, а дождливая погода — хороший урожай.

Если на праздник будет жарко, то Рождество будет морозным.

Если кукушки молчат за неделю до Дня Петра и Павла, то зима наступит рано. А если кукушки поют через неделю после дня Петра и Павла, то зима будет поздней.