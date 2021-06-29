День Петра и Павла — это важный праздник в церковном календаре. Христиане православной веры отмечают его 12 июля, а католики — 29 июня.
Апостолы Петр и Павел были одними из основоположников христианства и входили в ближайший круг Иисуса Христа. Они приняли мученическую смерть, но при этом оставались верными Богу до конца своих дней.
Петр был распят на кресте головой вниз из-за того, что он первым из апостолов пришел к гробу Спасителя и удостоился увидеть воскресшего Иисуса. А Павлу отсекли голову за распространение Христовой веры по всему миру.
Появление праздника связывают с днем переноса их мощей в Риме, который произошел именно 12 июля (29 июня по старому стилю).
Традиции праздника Петра и Павла
К празднику Петра и Павла принято соблюдать пост, который может очистить душу и тело человека. Он начинается через неделю после Троицы и заканчивается 12 июля.
Перед началом праздника стоит убрать собственный дом и приготовить мандрики — пончики из творога. Считается, что именно их ели Петр и Павел, когда путешествовали по миру.
В этот день принято ходить в церковь, где во время службы вспоминают деяния апостолов.
Также в праздник советуют избегать ссор и конфликтов. Следует пригласить к столу друзей и близких родственников.
В день Петра и Павла нужно отложить всю физическую работу. Нельзя вышивать, вязать, резать и заниматься другим рукоделием.
Запрещено жениться, поскольку считается, что брак не приведет ни к чему хорошему.
Праздник имеет особое значение для рыбаков, потому что апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем.
Раньше люди устраивали громкие гуляния, ярмарки и концерты в честь праздника апостолов.
Приметы на День Петра и Павла
В народе говорят, что холодная погода на праздник Петра и Павла будет означать бедный урожай, а дождливая погода — хороший урожай.
Если на праздник будет жарко, то Рождество будет морозным.
Если кукушки молчат за неделю до Дня Петра и Павла, то зима наступит рано. А если кукушки поют через неделю после дня Петра и Павла, то зима будет поздней.