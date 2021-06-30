Во втором месяце лета много обладателей прекрасных имен отметят свой день ангела. Среди мужчин свои именины отметят Павел, Артем, Константин, Иван, Василий, Сергей, Петр, Андрей, Григорий, Антон и другие.
В тоже же время среди девушек день ангела в июле празднуют Инна, Ольга, Елена, Ангелина, Василиса и другие очаровательные представительницы прекрасного пола.
Некоторые люди ошибочно считают, что день ангела — то же самое, что и день рождения. Однако это не так — прежде всего, это связано с почтением христианских святых.
У каждого человека днем ангела считается дата, когда православные традиционно вспоминают мучеников с таким же именем. В то же время святой, к которому относится этот день, становится ангелом-хранителем для своих тезок.
Чаще всего именины отмечают несколько раз в год, чего нельзя сказать про день рождения. Также раньше детям подбирали имя в зависимости от того, какого мученика почитают в этот день.
В июле обязательно нужно поздравить своих знакомых с днем ангела. Факты ICTV подготовили список мужских и женских именин в июле по церковному календарю.
Мужские и женские именины в июле
- 1 июля — Леонтий, Василий, Виктор, Александр, Сергей.
- 2 июля — Иоанн, Иван, Ян, Паисия, Мария, Тимофей.
- 3 июля — Инна, Мина, Андрей, Никифор, Глеб, Елисей, Римма.
- 4 июля — Иулиана, Антоний, Анастасия, Василиса, Георгий, Павел.
- 5 июля — Евсевий, Феодор, Григорий.
- 6 июля — Святослав, Анна, Артемий, Василиса, Богдан, Максим, Владимир.
- 7 июля — Иоанн, Антон, Иван, Никита, Яков.
- 8 июля — Ефросиний, Февроний, Никон, Петр, Давид.
- 9 июля — Давид, Георгий, Денис, Павел, Петр, Тихон.
- 10 июля — Сампсон, Иоанн, Ян, Юлий, Честер, Клава, Мария, Анастасия, Анна, Марьяна, Владислав.
- 11 июля – Кира, Иоанн, Сергий, Герман.
- 12 июля — Петр, Павел, Григорий.
- 13 июля — Евгений, Дмитрий, Николай.
- 14 июля — Косма, Дамиан, Ангелина, Никодим.
- 15 июля — Фотий, Иувеналий.
- 16 июля — Константин, Александр, Анатолий, Филипп, Антоний, Василий.
- 17 июля — Андрей, Николай, Алексей, Мария, Анастасия.
- 18 июля — Анафасий, Сергий, Елисавета, Варвара.
- 19 июля — Сисой, Иулиания, Феодора.
- 20 июля — Ефросиния, Евангела, Кириакия, Форма, Акакия, Евдокия.
- 21 июля — Валерий, Павел.
- 22 июля — Панкратий, Гавриил.
- 23 июля — Евмений, Парфений, Антоний, Петр, Стефан.
- 24 июля — Евфимия, Ольга, Елена, Киндей.
- 25 июля — Прокла, Илария, Михаил, Феодор, Иоанн, Вероника.
- 26 июля — Гавриил, Стефан, Степан, Николай, Михаил, Виктория, Дарья.
- 27 июля — Акила, Стефан, Иоанна, Никодим, Феофил.
- 28 июля — Кирик, Иулитта, Владимир, Василий, Петр, Иов.
- 29 июля — Павел, Алевтина, Иаков, Петр, Феодор, Матрона.
- 30 июля — Марина, Иринарх, Максим, Виктор, Василий, Евгений, Константин, Николай, Владислава, Мирон.
- 31 июля — Емилиан, Иакинф, Иоанн, Памва, Дионисий.