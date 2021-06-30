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Факты / Lifestyle
Юлія Захарченко |

Именины в июле 2021 — кто и когда празднует день ангела

Именины в июле 2021 — кто и когда празднует день ангела

Во втором месяце лета много обладателей прекрасных имен отметят свой день ангела. Среди мужчин свои именины отметят Павел, Артем, Константин, Иван, Василий, Сергей, Петр, Андрей, Григорий, Антон и другие.

В тоже же время среди девушек день ангела в июле празднуют Инна, Ольга, Елена, Ангелина, Василиса и другие очаровательные представительницы прекрасного пола.

Некоторые люди ошибочно считают, что день ангела — то же самое, что и день рождения. Однако это не так — прежде всего, это связано с почтением христианских святых.

У каждого человека днем ангела считается дата, когда православные традиционно вспоминают мучеников с таким же именем. В то же время святой, к которому относится этот день, становится ангелом-хранителем для своих тезок.

Чаще всего именины отмечают несколько раз в год, чего нельзя сказать про день рождения. Также раньше детям подбирали имя в зависимости от того, какого мученика почитают в этот день.

В июле обязательно нужно поздравить своих знакомых с днем ангела. Факты ICTV подготовили список мужских и женских именин в июле по церковному календарю.

Мужские и женские именины в июле

  • 1 июля — Леонтий, Василий, Виктор, Александр, Сергей.
  • 2 июля — Иоанн, Иван, Ян, Паисия, Мария, Тимофей.
  • 3 июля — Инна, Мина, Андрей, Никифор, Глеб, Елисей, Римма.
  • 4 июля — Иулиана, Антоний, Анастасия, Василиса, Георгий, Павел.
  • 5 июля — Евсевий, Феодор, Григорий.
  • 6 июля — Святослав, Анна, Артемий, Василиса, Богдан, Максим, Владимир.
  • 7 июля — Иоанн, Антон, Иван, Никита, Яков.
  • 8 июля — Ефросиний, Февроний, Никон, Петр, Давид.
  • 9 июля — Давид, Георгий, Денис, Павел, Петр, Тихон.
  • 10 июля — Сампсон, Иоанн, Ян, Юлий, Честер, Клава, Мария, Анастасия, Анна, Марьяна, Владислав.
  • 11 июля – Кира, Иоанн, Сергий, Герман.
  • 12 июля — Петр, Павел, Григорий.
  • 13 июля — Евгений, Дмитрий, Николай.
  • 14 июля — Косма, Дамиан, Ангелина, Никодим.
  • 15 июля — Фотий, Иувеналий.
  • 16 июля — Константин, Александр, Анатолий, Филипп, Антоний, Василий.
  • 17 июля — Андрей, Николай, Алексей, Мария, Анастасия.
  • 18 июля — Анафасий, Сергий, Елисавета, Варвара.
  • 19 июля — Сисой, Иулиания, Феодора.
  • 20 июля — Ефросиния, Евангела, Кириакия, Форма, Акакия, Евдокия.
  • 21 июля — Валерий, Павел.
  • 22 июля — Панкратий, Гавриил.
  • 23 июля — Евмений, Парфений, Антоний, Петр, Стефан.
  • 24 июля — Евфимия, Ольга, Елена, Киндей.
  • 25 июля — Прокла, Илария, Михаил, Феодор, Иоанн, Вероника.
  • 26 июля — Гавриил, Стефан, Степан, Николай, Михаил, Виктория, Дарья.
  • 27 июля — Акила, Стефан, Иоанна, Никодим, Феофил.
  • 28 июля — Кирик, Иулитта, Владимир, Василий, Петр, Иов.
  • 29 июля — Павел, Алевтина, Иаков, Петр, Феодор, Матрона.
  • 30 июля — Марина, Иринарх, Максим, Виктор, Василий, Евгений, Константин, Николай, Владислава, Мирон.
  • 31 июля — Емилиан, Иакинф, Иоанн, Памва, Дионисий.
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Фото: Pexels

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