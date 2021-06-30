Во втором месяце лета много обладателей прекрасных имен отметят свой день ангела. Среди мужчин свои именины отметят Павел, Артем, Константин, Иван, Василий, Сергей, Петр, Андрей, Григорий, Антон и другие.

В тоже же время среди девушек день ангела в июле празднуют Инна, Ольга, Елена, Ангелина, Василиса и другие очаровательные представительницы прекрасного пола.

Некоторые люди ошибочно считают, что день ангела — то же самое, что и день рождения. Однако это не так — прежде всего, это связано с почтением христианских святых.

У каждого человека днем ангела считается дата, когда православные традиционно вспоминают мучеников с таким же именем. В то же время святой, к которому относится этот день, становится ангелом-хранителем для своих тезок.

Чаще всего именины отмечают несколько раз в год, чего нельзя сказать про день рождения. Также раньше детям подбирали имя в зависимости от того, какого мученика почитают в этот день.

В июле обязательно нужно поздравить своих знакомых с днем ангела. Факты ICTV подготовили список мужских и женских именин в июле по церковному календарю.

Мужские и женские именины в июле