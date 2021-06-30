В Киеве к летнему сезону открыли 14 пляжей. На них обустроили 26 спасательных постов, на которых дежурят около 150 лайфгардов.

У каждого пляжа есть свой статус, который обозначается разными флагами. Зеленый цвет флага означает, что купаться можно без ограничений, желтый — купаться не рекомендуется, красный — купание запрещено.

Пляжи Киева, которые открыты к посещению:

Молодежный;

Венеция;

Предмостная Слободка;

Золотой;

Детский;

Радуга;

Тельбин;

Центральный;

Веселка;

Вербный;

Пуща-Водица;

Черторый;

Троещина;

Галерный.

Информация про статус размещена на каждом муниципальном пляже Киева.

По состоянию на 30 июня купаться без ограничений в Киеве можно на таких пляжах:

Венеция;

Молодежный;

Детский;

Предмостная Слободка;

Золотой;

Центральный;

Радуга;

Черторый;

Галерный.

Пляжи, на которых не рекомендуется купаться:

Веселка;

Тельбин;

Вербный;

Пуща-Водица;

Троещина.

Например, площадь пляжа Молодежный — 7,35 га. Возле него есть кафе, туалеты, прокат шезлонгов. На пляже Венеция можно взять на прокат байдарку или лодку. В выходные дни на него в среднем приходит около 15 тыс. человек. Пляж Золотой подходит для более спокойного отдыха.

Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг в 2017 и 2018 годах. На пляже Черторый есть уютные кабинки для переодевания, урны и туалет, из достоинств – бесплатные лежаки.

Детальнее о пляжах Киева и где они находятся — читайте на Фактах ICTV.