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Факты / Lifestyle
Каріна Зуєва |

В Киеве открыли 14 пляжей — где можно купаться (СПИСОК)

Пляжі Києва

В Киеве к летнему сезону открыли 14 пляжей. На них обустроили 26 спасательных постов, на которых дежурят около 150 лайфгардов.

У каждого пляжа есть свой статус, который обозначается разными флагами. Зеленый цвет флага означает, что купаться можно без ограничений, желтый — купаться не рекомендуется, красный — купание запрещено.

Пляжи Киева, которые открыты к посещению:

  • Молодежный;
  • Венеция;
  • Предмостная Слободка;
  • Золотой;
  • Детский;
  • Радуга;
  • Тельбин;
  • Центральный;
  • Веселка;
  • Вербный;
  • Пуща-Водица;
  • Черторый;
  • Троещина;
  • Галерный.

Информация про статус размещена на каждом муниципальном пляже Киева.

По состоянию на 30 июня купаться без ограничений в Киеве можно на таких пляжах:

  • Венеция;
  • Молодежный;
  • Детский;
  • Предмостная Слободка;
  • Золотой;
  • Центральный;
  • Радуга;
  • Черторый;
  • Галерный.

Пляжи, на которых не рекомендуется купаться:

  • Веселка;
  • Тельбин;
  • Вербный;
  • Пуща-Водица;
  • Троещина.

Например, площадь пляжа Молодежный — 7,35 га. Возле него есть кафе, туалеты, прокат шезлонгов. На пляже Венеция можно взять на прокат байдарку или лодку. В выходные дни на него в среднем приходит около 15 тыс. человек. Пляж Золотой подходит для более спокойного отдыха.

Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг в 2017 и 2018 годах. На пляже Черторый есть уютные кабинки для переодевания, урны и туалет, из достоинств – бесплатные лежаки.

Детальнее о пляжах Киева и где они находятся — читайте на Фактах ICTV.

Источник: КГГА

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