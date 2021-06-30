В Киеве к летнему сезону открыли 14 пляжей. На них обустроили 26 спасательных постов, на которых дежурят около 150 лайфгардов.
У каждого пляжа есть свой статус, который обозначается разными флагами. Зеленый цвет флага означает, что купаться можно без ограничений, желтый — купаться не рекомендуется, красный — купание запрещено.
Пляжи Киева, которые открыты к посещению:
- Молодежный;
- Венеция;
- Предмостная Слободка;
- Золотой;
- Детский;
- Радуга;
- Тельбин;
- Центральный;
- Веселка;
- Вербный;
- Пуща-Водица;
- Черторый;
- Троещина;
- Галерный.
Информация про статус размещена на каждом муниципальном пляже Киева.
По состоянию на 30 июня купаться без ограничений в Киеве можно на таких пляжах:
- Венеция;
- Молодежный;
- Детский;
- Предмостная Слободка;
- Золотой;
- Центральный;
- Радуга;
- Черторый;
- Галерный.
Пляжи, на которых не рекомендуется купаться:
- Веселка;
- Тельбин;
- Вербный;
- Пуща-Водица;
- Троещина.
Например, площадь пляжа Молодежный — 7,35 га. Возле него есть кафе, туалеты, прокат шезлонгов. На пляже Венеция можно взять на прокат байдарку или лодку. В выходные дни на него в среднем приходит около 15 тыс. человек. Пляж Золотой подходит для более спокойного отдыха.
Пуща-Водица дважды получил международную экологическую награду Голубой флаг в 2017 и 2018 годах. На пляже Черторый есть уютные кабинки для переодевания, урны и туалет, из достоинств – бесплатные лежаки.
Детальнее о пляжах Киева и где они находятся — читайте на Фактах ICTV.