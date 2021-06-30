Ваттовое море: что это и почему Google посвятил ему свой дудл

В среду, 30 июня, Google посвятил свой дудл Ваттовому морю. В этот день в 2009 году ЮНЕСКО признала Ваттовое море объектом всемирного наследия, отметив его экологическое и геологическое значение и десятилетия усилий, направленных на его сохранение.

Ваттовое море или Ваттенмеер — это уникальная среда, мелководный морской участок площадью около 10 тыс. кв. км, расположенный у побережья Нидерландов, Дании и Германии. Во время отлива здесь образуются ватты — мелководные участки моря, которые являются особенностью этого места.

Кроме того, Ваттовое море имеет уникальную флору и фауну, также это популярный участок для миграции птиц. Ваттенмеер считается одним из немногих мест дикой природы, нетронутых человечеством.

— Для туристов жизненно важно уважать роль этого места в поддержке глобального биоразнообразия. Нынешние усилия по охране основываются на стратегическом партнерстве между ЮНЕСКО, экологическими неправительственными организациями, Форумом Ваттового моря и правительствами Дании, Германии и Нидерландов, чтобы будущие поколения могли наслаждаться этим природным явлением, — пишут авторы дудла.

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