Компания Microsoft потратила шесть лет на разработку новой Windows 11, но системные требования вызвали недовольство пользователей.

По словам экспертов, для стабильной работы Windows 11 потребуются больше мощностей компьютера. К примеру, для работы Windows 10 требовалось как минимум 1 ГБ оперативной памяти, а для Windows 11 — 4 ГБ.

Эксперт по безопасности Кевин Бомонт, проработавший почти год в Microsoft во время пандемии, раскритиковал компанию за ее требования к оборудованию Windows 11. По его словам, компании стоило снизить минимальные требования к оборудованию, а не мотивировать это улучшенной безопасностью.

— В разгар пандемии, когда организации страдают в условиях глобальной нехватки микросхем, Microsoft пытается заставить людей покупать новое оборудование из соображений безопасности, которые вызывают сомнения, — заявил Бомонт в Twitter.

Минимальными параметрами для работы ОС может похвастаться далеко не каждый компьютер, не говоря уже о ноутбуках, в которых процессор поменять практически нереально.

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Windows 8 и Windows 10 работали даже на самых слабых компьютерах. В компании отмечают, что увеличенные требования к характеристикам устройств для работы Windows 11 связаны с улучшенной безопасностью.

Пользователи сети также отмечают, что этот шаг заставит многих обновить свои устройства.

По данным экспертов, релиз новой операционной системы от Microsoft состоится 20 октября, и на сегодняшний день Windows 11 находится на стадии финального тестирования, и на момент выхода системные требования могут измениться.

Новую операционную систему Windows 11 презентовали 24 июня. Она получила значительные изменения в интерфейсе — новое меню Пуск и панель задач по центру. Кроме того, вернулось окно поиска, появилась группировка окон и прирост производительности.

Источник: The Verge