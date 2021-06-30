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Факты / Lifestyle
Микола Олефіренко |

Windows 11 пророчат крах еще до выхода: названа главная ошибка Microsoft

Windows 11 пророчат крах еще до выхода: названа главная ошибка Microsoft

Компания Microsoft потратила шесть лет на разработку новой Windows 11, но системные требования вызвали недовольство пользователей.

По словам экспертов, для стабильной работы Windows 11 потребуются больше мощностей компьютера. К примеру, для работы Windows 10 требовалось как минимум 1 ГБ оперативной памяти, а для Windows 11 — 4 ГБ.

Эксперт по безопасности Кевин Бомонт, проработавший почти год в Microsoft во время пандемии, раскритиковал компанию за ее требования к оборудованию Windows 11. По его словам, компании стоило снизить минимальные требования к оборудованию, а не мотивировать это улучшенной безопасностью.

— В разгар пандемии, когда организации страдают в условиях глобальной нехватки микросхем, Microsoft пытается заставить людей покупать новое оборудование из соображений безопасности, которые вызывают сомнения, — заявил Бомонт в Twitter.

Минимальными параметрами для работы ОС может похвастаться далеко не каждый компьютер, не говоря уже о ноутбуках, в которых процессор поменять практически нереально.

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Windows 8 и Windows 10 работали даже на самых слабых компьютерах. В компании отмечают, что увеличенные требования к характеристикам устройств для работы Windows 11 связаны с улучшенной безопасностью.

Пользователи сети также отмечают, что этот шаг заставит многих обновить свои устройства.

По данным экспертов, релиз новой операционной системы от Microsoft состоится 20 октября, и на сегодняшний день Windows 11 находится на стадии финального тестирования, и на момент выхода системные требования могут измениться.

Новую операционную систему Windows 11 презентовали 24 июня. Она получила значительные изменения в интерфейсе — новое меню Пуск и панель задач по центру. Кроме того, вернулось окно поиска, появилась группировка окон и прирост производительности.

Источник: The Verge

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