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Факты / Lifestyle
Анастасія Рогожінська |

Какой праздник 1 июля

Какой праздник 1 июля

Начало июля отмечается разнообразием праздников и памятных дней. В частности, 1 июля 2021 года празднуют Международный день куриных крылышек, день анекдота и день тартана.

Праздник 1 июля

В четверг украинцы будут отмечать День архитектуры. В этот день организуют различные мероприятия, посвященные истории национальной архитектуры, ее развитию и гармонизации.

Праздник учредили в 1995 году для поддержки украинских архитекторов и их творческих идей.

Также 1 июля выпадает Всемирный день борьбы против бедности. Символ памятного дня — белый браслет.

В этот день принято чествовать память жертв бедности, насилия и голода.

Именины 1 июля

День ангела в четверг празднуют Василий, Александр и Виктор.

Приметы на 1 июля

  • если утром на улице туман, то в течение дня будет ясная погода;
  • если утром не будет росы — то ночью пойдет ливень;
  • если днем ​​видно месяц, то в течение лета будет жарко и сухо.

Что нельзя делать 1 июля

  • ругаться и ссориться;
  • желать зла людям;
  • выходить из дома без необходимости;
  • заниматься тяжелой физической работой.
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Фото: Depositphotos

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